Именины 12 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

Именины считаются духовным днем рождения. Фото: Pixabay
День ангела 12 августа отмечают мужчины с именами Анатолий, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ян, а также женщины с именами Ангелина, Анжела, Люция.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Анатолий – имя греческого происхождения, что переводится как "восток".
Аполлон – древнегреческое имя, означает "отвращающий", "освобожденный, свободный".
Валентин – имя латинского происхождения; значение – "здоровый, сильный".
Герман – имя латинского происхождения; от лат. Germanus – "единоутробный", "близкий", "родной".
Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".
Лука – имя имеет греческое происхождение и означает "Свет" или "Светящийся".
Максим – имя латинского происхождения, от лат. maximus – "самый большой, величайший".
Павел – имя в переводе с латинского языка означает "маленький", "незначительный", "малыш".
Ян – славянский вариант имени Иоанн.
Ангелина – имя греческого происхождения, переводится как "вестник", "посланец".
Анжела – форма имени Ангела, имя греческого происхождения. По значению имя тождественно имени Ангелина.
Люция – имя имеет латинское происхождение, образовано от lux, что дословно означает "свет", "освещение", "сияние".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
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