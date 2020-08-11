Именины 11 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 11 августа отмечают мужчины с именами Анатолий, Александр, Алексей, Даниил, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Серафим, а также женщины с именами Серафима, Клара.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 11 августа: мужские имена

Анатолий – имя греческого происхождения, что переводится как "восток".

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Алексей – имя греческого происхождения, означает "защищать", "отражать", "предотвращать".

Даниил – имя библейского происхождения, восходящее к древнееврейскому имени "Даниэль", личному имени пророка Даниила. Буквальный перевод: "судья мой Бог", "Бог мой судья", "Бог есть судья".

Константин – имя латинского происхождения; образовано от constans – "постоянный, стойкий".

Кузьма – имя греческого происхождения, переводится как "мир".

Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".

Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Роман – в переводе с латинского означает "римский", "римлянин", "из Рима".

Серафим – имя происходит от библейского наименования шестикрылых ангелов, что звучало на древнееврейском как "серафим". В переводе означает "огненный".

Именины 11 августа: женские имена

Серафима – имя образовано от мужского имени Серафим.

Клара – на латыни имя означает "светлая", "ясная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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