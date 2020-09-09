Головосек 2020: когда праздник, что можно и нельзя делать

В пятницу, 11 сентября, православные верующие отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи (в народе – Головосек, Иванов день, Иван Постный) – великий праздник, посвященный мученической смерти Иоанна Крестителя.

OBOZREVATEL предлагает узнать о традициях праздника, его истории и приметах, а также о том, что нельзя делать в этот день.

История праздника

История мученической смерти Иоанна Крестителя описана в Евангелии от Марка. Так, после Крещения Сына Божьего Иисуса Иоанн Предтеча продолжил свое пророческое служение, обличая пороки и грехи и призывая людей к покаянию и спасению через веру во Христа.

Также он открыто обличал и царя Ирода, который женился на жене своего брата Иродиаде. За это Иоанна бросили в тюрьму.

На дне рождения Ирода дочь Иродиады станцевала танец, который очень понравился царю. В награду Ирод пообещал ей все, что она пожелает. Тогда Иродиада предложила дочери попросить отрубленную голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод опечалился, но выполнил клятву.

Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается 11 сентября Фото: Wikipedia

Традиции на Головосек: что можно делать

Усекновение главы Иоанна Предтечи входит в число Великих праздников в православии. В храмах вечером накануне служится Всенощное бдение.

Верующие молятся Иоанну Крестителю за детей, а также об избавлении от головной боли.

Этот праздник в память о великом постнике Иоанне всегда является днем строгого поста, нельзя есть не только мясные и молочные продукты, но и рыбу.

В народе Головосек всегда считался одним из самых опасных праздников. По поверьям, родившийся в этот день будет несчастным, а рана, полученная на Усекновение, не заживет.

Головосек является постным днем Фото: Pixabay

Что нельзя делать на Головосек

Есть мясо, молоко, рыбу и блюда из них.

Есть круглые фрукты и овощи красного цвета.

Ставить на стол что-либо круглое (блюда, тарелки и т.п.).

Пользоваться ножами и другими острыми предметами.

Петь и танцевать.

Работать дома и в огороде.

В день недели, на который пришлось Усекновение, целый год не начинали никаких важных дел.

Женщины опасались в этот день браться за рукоделие; также старались не расчесывать волос, чтоб "не секлись".

На Предтечу не рубят капусту, не срезают мак, не копают картофель, не рвут яблоки, не берут в руки косаря, топора, заступа.

Приметы на 11 сентября

Гром на Головосек – к теплой весне.

Увидеть улетающих журавлей – к ранней зиме.

Увидеть летящего гуся – к дождю.

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