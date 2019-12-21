День зимнего солнцестояния 2019: что нельзя делать 22 декабря

Каждый год в декабре проходит день зимнего солнцестояния. 22 числа по Киеву Солнце взойдет в 7:57, а зайдет через 8 часов в 15:57.

Этот день считается самым коротким и наиболее энергетическим в году, а наши предки считали его опасным временем, когда темные силы ходят по земле. Чтобы защититься от зла, люди проводили специальные обряды, делали обереги и в целом вели себя осторожно, чтобы ненароком не накликать беду. Подробнее о дне зимнего солнцестояния, о том, что можно и что нелья делать в этот день – далее в материале OBOZREVATEL.

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Что такое зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора. Солнце над горизонтом в день зимнего солнцестояния находится на минимальной высоте. День зимнего солнцестояния – самый короткий в году, а ночь – самая длинная.

Зависимо от сдвига календаря зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря в Северном полушарии и 20 или 21 июня в Южном полушарии.

После солнцестояния световой день начинает прибавляться, а темные часы постепенно идут на убыль.

"Сегодня"

Что можно делать в день зимнего солнцестояния

Почти все народы верили в мистическую силу этого дня. У большинства народов зимнее солнцестояние расценивалось как возрождение, в этот день устраивали праздники, встречи, ритуалы и другие торжества. Считалось, что 21 декабря заканчивается очередной год по солнечному календарю, а на следующий день, 22 декабря, Солнце рождается вновь.

Наши предки верили, что и у каждого человека есть шанс заново родиться для новой жизни. Так, 22 декабря 2019 года все силы Космоса и Солнце помогут избавиться от тяжестей, которые мешают и тянут назад, сделать шаг в новый период жизни. Этот день благоприятен для проведения денежных обрядов, призванных избавить от энергии, которая тянет в долги и бедность.

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Кроме того, по мнению астрологов, 22 декабря – хороший день для принятия отвественных решений и для новых начинаний. Также бытует поверье, по которому желание, загаданное в день зимнего солнцестояния, должно обязательно исполниться.

В этот день также рекомендуется нарядить елку, выбирая при этом игрушки, олицетворяющие ваши мечты. 22 декабря также советуют встретить и поприветствовать солнце.

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В то же время наши предки верили, что день зимнего солнцестояния является опасным временем, когда темные силы ходят по земле. Люди защищались от негатива с помощью обрядов, делали обереги и старались вести себя осторожно, чтобы не накликать беду. Так, чтобы защитить свой дом от злых духов, проводились специальные обряды с зажиганием свеч, развешивались обереги и хвойные ветви.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

В день зимнего солнцестояния лучше воздержаться от шумных гуляний с алкоголем, а также от вредной и жирной пищи. Также рекомендуется не жадничать и до этого дня отдать все долги.

На зимнее солнцестояние в доме должно быть чисто и убранно, иначе, по поверью, нечисть через порог шагнет и житья не даст. Также желательно избавиться от старых, ненужных и поломанных вещей. То же касается и отношений с людьми.

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В день зимнего солнцестояния нельзя грустить и печалиться, иначе грозят неприятности. В народе издавна верили, что затеянный спор, конфликт или драка чреваты проблемами на весь год.

Беременным женщинам в день зимнего солнцестояния нельзя работать, чтобы не навредить ребенку.

Как писал OBOZREVATEL, 22 декабря православная церковь отмечает День святой Анны. В этот день, согласно истории праздника, произошло непорочное зачатие Девы Марии – матери Сына Божьего Иисуса Христа.

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