День святых апостолов Петра и Павла 2020: что обязательно нужно сделать

В воскресенье, 12 июля, православные верующие отмечают День святых апостолов Петра и Павла. В этот день чтят память ближайших учеников и последователей Иисуса Христа.

OBOZREVATEL предлагает узнать, что нужно сделать, согласно традициям праздника.

Современные традиции на Петра и Павла

В церкви в День памяти Петра и Павла служится Божественная литургия в честь первоверховных апостолов, поэтому верующие в этот день должны посетить храм.

Также праздник стоит посвятить мыслям о духовной жизни, о смирении и мученичестве, вспомнить подвиг апостолов.

Многие служители церкви призывают в День Петра и Павла делиться своей верой с другими: в этот день христианское слово легче найдет дорогу до сердца неверующего.

В День памяти Петра и Павла в храмах служится Божественная литургия Фото: inforesist.org

Народные традиции в День Петра и Павла

В День Петра и Павла у православных заканчивается Петров пост, поэтому в праздник издавна устраивали угощения, накрывая богатые столы и приглашая нуждающихся.

На Петра принято было обязательно печь творожные мандрики – пончики из муки и творога. По преданию, они были главной пищей апостолов Петра и Павла во время их странствий по миру.

Крестные дарили своим крестникам пшеничные пироги.

Существовала традиция на Петров день теще приносить зятю сыр, а зятю –угощать тещу лакомствами.

Считалось, что на Петра и Павла надо покататься на качелях. Если заплачешь при этом – жизнь сократишь, а если засмеешься – обязательно будешь счастливым.

Считалось, что на Петра солнце "играет" в небе.

Рыбаки молились святому Петру, считавшегося покровителем рыбного промысла, об удаче, просили дать знак, будет ли шторм, стоит ли закидывать сети.

На Петра и Павла старались умыться водой из трех ключей, чтобы получить защиту Петра на весь год.

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