День капитуляции: почему Украина не отмечает 23 февраля

23 февраля в Украине долгое время праздновался День защитника Отечества, но с 2014 года государство отказалось от этого праздника.

Так, у украинской армии появился свой праздник – День защитника Украины, который отмечают 14 октября. Однако 23 февраля до сих пор остается в некоторых постсоветских странах главным праздником мужчин. Какова история этого дня и почему Украина отказалась отмечать День защитника Отечества 23 февраля, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Почему Украина не отмечает 23 февраля 24 канал

23 февраля: история праздника

История праздника 23 февраля берет свое начало с 1918 года. Так, в январе 1918-го Совет народных комиссаров Советской России издал Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии.

А в январе уже 1919 года председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский отправил во ВЦИК предложение отпраздновать годовщину РККА 28 января. Но его предложение прибыло с опозданием и принято не было.

Почему Украина не отмечает 23 февраля фото: unian.ua

Все же 24 числа президиум Моссовета рассмотрел вопрос "Об устройстве праздника в ознаменование годовщины создания Красной армии" и совместил празднование с Днем красного подарка – 17 февраля. Но поскольку 17 февраля выпало на понедельник, то и годовщину РККА отложили на ближайшее воскресенье 23 февраля.

Позже Иосиф Сталин по-другому объяснил, почему День Красной армии отмечался 23 февраля: якобы в этот день в 1918 году отряды большевиков разбили немецкую армию под Псковом. Но на самом же деле в эти дни Красная армия капитулировала перед Германией: на заседании ЦК РСДРП(б) приняли ультиматум германского командования.

Сталин по-своему объяснял празднование 23 февраля Getty Images

Так, в 1922 году 23 февраля было официально объявлено Днем Красной армии и флота. Впоследствии, с 1949 года в СССР в этот день ежегодно отмечался День Советской армии и Военно-морского флота.

После развала СССР 23 февраля продолжили праздновать, переименовав праздник в День защитника Отечества.

Кто отмечает 23 февраля

Так, сегодня День защитника Отечества 23 февраля как государственный праздник отмечают Россия и Кыргызстан.

Почему Украина не отмечает 23 февраля 24 Канал

В Беларуси 23 февраля отмечается как "День защитников Отечества и Вооруженных сил в Беларуси", а в Таджикистане – "День защитника и День образования Вооруженных сил Таджикистана", но этот день там является рабочим.

В Армении, Эстонии и Латвии проходят некоторые праздничные мероприятия, но 23 февраля там давно не является государственным праздником.

23 февраля в Украине

В 1999 году президент Украины Леонид Кучма выдал указ о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля. Этот день еще долго считался одним из главных праздников украинских мужчин.

Почему Украина не отмечает 23 февраля facebook.com/TvoyFormat247

Но при этом было три разных мнения: что поздравлять следует лишь профессиональных военных (и женщин, и мужчин); что поздравлять нужно всех, кто имеет хоть какое-то отношение к армии; и что это "мужской" праздник, который отмечают мальчики и даже непричастные к армии мужчины.

Известно, что еще в 2008 году третий президент Украины Виктор Ющенко предлагал праздновать День защитника Отечества не 23 февраля, а 29 января – в день битвы под Крутами. Но эта инициатива не получила поддержки.

Виктор Ющенко предлагал отмечать День защитника 29 января пресс-служба президента Украины

А в 2014 году, с началом агрессии России, на праздновании Дня Независимости пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина теперь будет отмечать день защитников по своему календарю.

И уже в 2015 году День защитника перенесли с 23 февраля на 14 октября – праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая считается покровительницей запорожского казачества.

В 2015 году праздник перенесли с 23 февраля на 14 октября mil.gov.ua

Кроме того, как известно, 14 октября является датой создания Украинской повстанческой армии.

Сейчас День защитника Украины является государственным праздником и официальным выходным. Постепенно он перестает быть исключительно "мужским" днем, ведь сегодня в защите и обороне государства активно участвуют не только мужчины, но и женщины.

unian.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что 23 февраля, когда оккупанты празднуют так называемый День защитника отечества, является трагическим днем в новейшей истории крымскотатарского, ингушского и чеченского народов.

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