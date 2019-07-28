День ангела Владимира: лучшие поздравления и открытки

28 июля отмечается день ангела Владимира. Это имя в переводе со славянского означает "владеющий миром".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с лучшими поздравлениями и открытками ко дню ангела Владимира.

День ангела Владимира — поздравления в стихах

Фото: liza.ua

Пусть добрый Ангел хранит век

Огонь звезды, судьбой зовется.

Жизнь, как будто вышитое полотенце,

Багрянцем калиновым улыбнется.

Пусть васильками цветут лета прекрасные,

Пусть осуществятся тысячи желаний,

Чтобы судьба дарила только счастье,

Ни грамма бед, ни капельки страданий!

* * *

Сильный, мужественный, храбрый,

Умный ты и прагматичный,

Целеустремленный, славный.

Да и друг, поверь, отличный.

Владимир, в праздник твой желаю

Фортуны, счастья и добра,

Чтоб в жизни было всё нормально,

Удачной чтоб судьба была!

* * *

Пусть множатся финансы, Вова,

Чтоб олигархом стал ты новым,

Чтоб счастье ты свое нашел,

Но чтоб в политику не шел.

Зачем тебе проблемы эти?

Живи свободно, словно ветер.

День ангела Владимира — поздравление в прозе

Фото: pozdravok.ru

Владимир, примите искренние поздравления с Днем Ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей душе, мудрость и терпение — сердцу, искренность и чистоту вашей вере.

* * *

Поздравляю тебя с Днем ангела Владимира! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным Божьим присутствием!

День ангела Владимира — открытки

Фото: ot7.ru

Фото: pozdravok.ru

Фото: fresh-cards.ru

Фото: Fresh-Cards.ru

Фото: Liza.ua

Фото: glavred.info

Фото: Liza.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля в Украине отмечают День Крещения Руси. Согласно преданию в этот день в 988 году князь Владимир принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся