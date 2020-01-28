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28 января • обновлено в 18:36
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День ангела Максима: как удачно поздравить с праздником. Открытки, стихи и проза

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29 января православная церковь чтит память святого праведного Максима Тотемского (Попова).

А все мужчины, мальчики и парни по имени Максим сегодня отмечают свои именины. В День ангела Максима OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления.

День ангела Максима

День ангела Максима

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С Днем ангела Максима: поздравления в стихах

Будь удачлив и успешен,

Ангелом своим храним,

Счастья, крепкого здоровья

Пожелаю я, Максим.

Силы будут пусть и воля

За мечтой своей идти,

Пусть лишь те, кто сердцу дорог

Рядом движутся в пути.

***

День ангела Максима

День ангела Максима

Счастья в жизни я тебе желаю.

Поздравляю с праздником, Максим!

Пусть твои родные будут рядом.

Больше у тебя пусть будет сил.

Жизнь твоя пускай будет прелестной.

Я желаю радости тебе.

Будь здоровым, умным и успешным.

Пусть везёт тебе всегда, везде.

***

День ангела Максима

День ангела Максима

Максим, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

С Днем ангела Максима

С Днем ангела Максима

Максим, сегодня, в день погожий,

Тебя поздравить я желаю.

Свои успехи преумножить

Тебе, чтоб не было им края.

Пусть будет в жизни только лучшее —

Здоровье, радость, красота.

И множество счастливых случаев,

Больших триумфов высота!

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День ангела Максима: поздравления в прозе

– С днем ангела, Максим! Пусть у тебя все и всегда будет по максимуму — в жизни ли, в материальных благах, в достижениях или хобби. Желаю от всего сердца добиться успехов повсюду, где бы тебе хотелось блистать. Пусть удача всегда улыбается, а беды и несчастья обходят десятой дорогой тебя и твоих близких.

– Поздравляю искренне тебя, Максим. Я хочу в этот день тебе пожелать красивой жизни, полной яркими идеями, радостными событиями, увлекательными путешествиями, верными друзьями, искренней любовью, неизменной удачей, стабильным благополучием и великим счастьем.

День ангела Максима

День ангела Максима

– Дорогой Максим, я поздравляю тебя и от души желаю жить с максимальным энтузиазмом и с максимум возможностей реализовывать свои мечты. Любви тебе, Максимка, здоровья, удачи, крепких сил и верной дружбы. И пусть судьба всегда будет к тебе благосклонна!

С Днем ангела Максима: открытки

День ангела Максима

День ангела Максима

С Днем ангела Максима

С Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

С Днем ангела Максима

С Днем ангела Максима

С Днем ангела Максима

С Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

С Днем ангела Максима

С Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

С Днем ангела Максима

С Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

С Днем ангела Максима

С Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
традиции церковь религия календарь праздник
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