День ангела Максима: как удачно поздравить с праздником. Открытки, стихи и проза

29 января православная церковь чтит память святого праведного Максима Тотемского (Попова).
А все мужчины, мальчики и парни по имени Максим сегодня отмечают свои именины. В День ангела Максима OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления.
День ангела Максима
С Днем ангела Максима: поздравления в стихах
Будь удачлив и успешен,
Ангелом своим храним,
Счастья, крепкого здоровья
Пожелаю я, Максим.
Силы будут пусть и воля
За мечтой своей идти,
Пусть лишь те, кто сердцу дорог
Рядом движутся в пути.
***
День ангела Максима
Счастья в жизни я тебе желаю.
Поздравляю с праздником, Максим!
Пусть твои родные будут рядом.
Больше у тебя пусть будет сил.
Жизнь твоя пускай будет прелестной.
Я желаю радости тебе.
Будь здоровым, умным и успешным.
Пусть везёт тебе всегда, везде.
***
День ангела Максима
Максим, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
С Днем ангела Максима
Максим, сегодня, в день погожий,
Тебя поздравить я желаю.
Свои успехи преумножить
Тебе, чтоб не было им края.
Пусть будет в жизни только лучшее —
Здоровье, радость, красота.
И множество счастливых случаев,
Больших триумфов высота!
День ангела Максима: поздравления в прозе
– С днем ангела, Максим! Пусть у тебя все и всегда будет по максимуму — в жизни ли, в материальных благах, в достижениях или хобби. Желаю от всего сердца добиться успехов повсюду, где бы тебе хотелось блистать. Пусть удача всегда улыбается, а беды и несчастья обходят десятой дорогой тебя и твоих близких.
– Поздравляю искренне тебя, Максим. Я хочу в этот день тебе пожелать красивой жизни, полной яркими идеями, радостными событиями, увлекательными путешествиями, верными друзьями, искренней любовью, неизменной удачей, стабильным благополучием и великим счастьем.
День ангела Максима
– Дорогой Максим, я поздравляю тебя и от души желаю жить с максимальным энтузиазмом и с максимум возможностей реализовывать свои мечты. Любви тебе, Максимка, здоровья, удачи, крепких сил и верной дружбы. И пусть судьба всегда будет к тебе благосклонна!
С Днем ангела Максима: открытки
День ангела Максима
С Днем ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
С Днем ангела Максима
С Днем ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
С Днем ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
С Днем ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
С Днем ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
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