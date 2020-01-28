День ангела Максима: как удачно поздравить с праздником. Открытки, стихи и проза

29 января православная церковь чтит память святого праведного Максима Тотемского (Попова).

А все мужчины, мальчики и парни по имени Максим сегодня отмечают свои именины. В День ангела Максима OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления.

День ангела Максима

С Днем ангела Максима: поздравления в стихах

Будь удачлив и успешен,

Ангелом своим храним,

Счастья, крепкого здоровья

Пожелаю я, Максим.

Силы будут пусть и воля

За мечтой своей идти,

Пусть лишь те, кто сердцу дорог

Рядом движутся в пути.

***

День ангела Максима

Счастья в жизни я тебе желаю.

Поздравляю с праздником, Максим!

Пусть твои родные будут рядом.

Больше у тебя пусть будет сил.

Жизнь твоя пускай будет прелестной.

Я желаю радости тебе.

Будь здоровым, умным и успешным.

Пусть везёт тебе всегда, везде.

***

День ангела Максима

Максим, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

С Днем ангела Максима

Максим, сегодня, в день погожий,

Тебя поздравить я желаю.

Свои успехи преумножить

Тебе, чтоб не было им края.

Пусть будет в жизни только лучшее —

Здоровье, радость, красота.

И множество счастливых случаев,

Больших триумфов высота!

День ангела Максима: поздравления в прозе

– С днем ангела, Максим! Пусть у тебя все и всегда будет по максимуму — в жизни ли, в материальных благах, в достижениях или хобби. Желаю от всего сердца добиться успехов повсюду, где бы тебе хотелось блистать. Пусть удача всегда улыбается, а беды и несчастья обходят десятой дорогой тебя и твоих близких.

– Поздравляю искренне тебя, Максим. Я хочу в этот день тебе пожелать красивой жизни, полной яркими идеями, радостными событиями, увлекательными путешествиями, верными друзьями, искренней любовью, неизменной удачей, стабильным благополучием и великим счастьем.

День ангела Максима

– Дорогой Максим, я поздравляю тебя и от души желаю жить с максимальным энтузиазмом и с максимум возможностей реализовывать свои мечты. Любви тебе, Максимка, здоровья, удачи, крепких сил и верной дружбы. И пусть судьба всегда будет к тебе благосклонна!

С Днем ангела Максима: открытки

День ангела Максима

С Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

С Днем ангела Максима

С Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

С Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

С Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

С Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

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