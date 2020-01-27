День ангела Елены: как душевно поздравить с праздником

28 января православная церковь чтит память святой Елены, равноапостольной царицы, дочери апостола Алфея.

Также сегодня с Днем ангела поздравляют всех Лен. В праздник OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления Еленам с именинами.

День ангела Елены

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С Днем ангела Елены: поздравления в стихах

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

Раскроет ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

***

День ангела Елены

У Леночки сегодня именины,

День ангела — иначе говорят.

Будь доброй, справедливой, милой,

И, ангел, наблюдая, будет рад.

Пусть станет меньше необдуманных решений,

И больше бескорыстных, добрых дел.

Жизнь состоит из тысячи мгновений,

Увидеть все твой ангел захотел.

Ему под силу важное заметить,

Ответы ненароком подсказать.

И мне приятно от души и сердца

Тебя с днем ангела сегодня поздравлять.

***

С Днем ангела Елены

В день ангела, Елена,

Тебе я пожелаю —

Желания мгновенно

Пусть небо исполняет!

Пусть всё добро с процентом

Скорей к тебе вернётся,

Наполнит душу лето,

И счастье улыбнётся!

***

День ангела Елены

С днем ангела тебя

Поздравлю я, Елена,

Пусть будет жизнь счастливой,

Необыкновенной.

Ангел пусть тебя

Бережет от бед,

За тобой по жизни

Пусть летит он вслед.

Крыльями укроет

От гроз и от ненастья,

Щедрою судьба

Будет пусть на счастье.

День ангела Елены: поздравления в прозе

День ангела Елены

– Елена, поздравляем тебя с днем ангела! Желаем, чтобы ты достигла гармонии и полного умиротворения. Чтобы была счастлива, красива, проницательна, добра, окружена заботой и вниманием. Пусть каждый день приносит тебе радость и любовь. Будь здорова и всегда готова к приятным сюрпризам!

– Ленусик дорогой, поздравляю тебя с днём ангела. Пусть судьба твоя окажется счастливой и благополучной, пусть тропка жизни стелется мягко и легко, пусть Бог пошлёт тебе светлое благо и удачу, пусть душа твоя смеётся и никогда не плачет.

– Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!

С Днем ангела Елены: открытки

День ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

С Днем ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

С Днем ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

С Днем ангела Елены

День ангела Елены

День ангела Елены

С Днем ангела Елены

День ангела Елены

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