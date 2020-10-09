Что нельзя делать на Покровскую родительскую субботу: приметы и праздники 10 октября
В субботу, 10 октября православные христиане отмечают Покровскую родительскую субботу – день, когда верующие вспоминают усопших особым образом. В народе праздник называют Савватий Пчельник. Также в мире отмечают День психического здоровья.
Покровская родительская суббота: традиции и значение праздника
Установление Покровской родительской субботы в православии связано с указом патриарха Иова 1592 года архиепископу Казанскому Ермогену. Документ предписывал ежегодно поминать православных воинов, павших при взятии Казани на Покров Пресвятой Богородицы в 1552 году.
Со временем в субботу перед Покровом стали поминать не только воинов, а всех усопших.
В Покровскую родительскую субботу, как и в другие, поминают умерших родителей. В храмах в этот день, а также в пятницу вечером, проходят поминальные литургии и панихиды, посвященные памяти усопших и очищению от грехов, содеянных ими при жизни.
Всемирный день психического здоровья
Отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья, чтобы повысить информированность населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления.
К этому дню издаются тематические журналы международных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения. Одна из главных задач – сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости.
Савватий Пчельник
10 октября православная церковь также чтит память преподобного Савватия Соловецкого или Пчельника. На Руси к этому дню завершались Пчелиные девятины – девять дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме. Пчеловоды помещали ульи в специальные укрытия, а затем по обычаю читали молитвы святому о сохранении пчел зимой.
Делать это просили преимущественно детей, которым не исполнилось семи лет. Считалось, что до этого возраста ребенок подобен ангелу. Об этом говорит и тот факт, что детей православные священники принимают на исповедь с семи лет. А пчеловодство и бортничество – это промыслы, требующие особой нравственной чистоты, которой обладали только маленькие дети.
По верованиям крестьян Савватий покровительствовал не только пчелам, но и лошадям. День славился ярмарками и соревнованиями на конях. В это время у будущих невест и их матерей была возможность присмотреть хороших женихов. Из меда приготавливали разные угощения, варили кашу на меду, употребляли мед в пищу с блинами и использовали для приготовления напитков.
Приметы на 10 октября
Дождь со снегом – к оттепели в январе и дождливому июню.
Первый снег выпал – через 40 дней наступит настоящая зима.
Северный ветер – к холодной зиме.
Если пчелы плотно леток залепляют – к морозной зиме.
Сухая погода – холода наступят нескоро.
Гроза – к бесснежной и короткой зиме.
Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу 10 октября
Поминать почивших спиртными напитками – это считается большим грехом.
Скорбеть. Слезы и тоска – также грех; душам усопших нужны не отрицательные эмоции, а искренние молитвы.
Плохо говорить о покойных.
Не стоит долго спать.
Лучше отказаться от похода в парикмахерскую, так как считается плохой приметой в этот день стричь волосы.
Участвовать в развлечениях, увеселительных мероприятиях. Это время стоит посвятить мыслям о духовном, подведению итогов и добрым воспоминаниям о тех, кто ушел из жизни.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в октябре 2020 года: церковный календарь.