Что нельзя делать на Покровскую родительскую субботу: приметы и праздники 10 октября

В субботу, 10 октября православные христиане отмечают Покровскую родительскую субботу – день, когда верующие вспоминают усопших особым образом. В народе праздник называют Савватий Пчельник. Также в мире отмечают День психического здоровья.

Покровская родительская суббота: традиции и значение праздника

Установление Покровской родительской субботы в православии связано с указом патриарха Иова 1592 года архиепископу Казанскому Ермогену. Документ предписывал ежегодно поминать православных воинов, павших при взятии Казани на Покров Пресвятой Богородицы в 1552 году.

Со временем в субботу перед Покровом стали поминать не только воинов, а всех усопших.

В Покровскую родительскую субботу, как и в другие, поминают умерших родителей. В храмах в этот день, а также в пятницу вечером, проходят поминальные литургии и панихиды, посвященные памяти усопших и очищению от грехов, содеянных ими при жизни.

Всемирный день психического здоровья

Отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья, чтобы повысить информированность населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления.

К этому дню издаются тематические журналы международных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения. Одна из главных задач – сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости.

Савватий Пчельник

10 октября православная церковь также чтит память преподобного Савватия Соловецкого или Пчельника. На Руси к этому дню завершались Пчелиные девятины – девять дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме. Пчеловоды помещали ульи в специальные укрытия, а затем по обычаю читали молитвы святому о сохранении пчел зимой.

Делать это просили преимущественно детей, которым не исполнилось семи лет. Считалось, что до этого возраста ребенок подобен ангелу. Об этом говорит и тот факт, что детей православные священники принимают на исповедь с семи лет. А пчеловодство и бортничество – это промыслы, требующие особой нравственной чистоты, которой обладали только маленькие дети.

По верованиям крестьян Савватий покровительствовал не только пчелам, но и лошадям. День славился ярмарками и соревнованиями на конях. В это время у будущих невест и их матерей была возможность присмотреть хороших женихов. Из меда приготавливали разные угощения, варили кашу на меду, употребляли мед в пищу с блинами и использовали для приготовления напитков.

Приметы на 10 октября

Дождь со снегом – к оттепели в январе и дождливому июню.

Первый снег выпал – через 40 дней наступит настоящая зима.

Северный ветер – к холодной зиме.

Если пчелы плотно леток залепляют – к морозной зиме.

Сухая погода – холода наступят нескоро.

Гроза – к бесснежной и короткой зиме.

Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу 10 октября

Поминать почивших спиртными напитками – это считается большим грехом.

Скорбеть. Слезы и тоска – также грех; душам усопших нужны не отрицательные эмоции, а искренние молитвы.

Плохо говорить о покойных.

Не стоит долго спать.

Лучше отказаться от похода в парикмахерскую, так как считается плохой приметой в этот день стричь волосы.

Участвовать в развлечениях, увеселительных мероприятиях. Это время стоит посвятить мыслям о духовном, подведению итогов и добрым воспоминаниям о тех, кто ушел из жизни.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в октябре 2020 года: церковный календарь.