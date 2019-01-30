14 февраля: что подарить на День влюбленных

Совсем скоро во всем мире будут отмечать самый романтический праздник - день всех влюбленных. 14 февраля уже давно окрестили "днем продавцов открыток и шоколада", поскольку такой вариант презента является самым популярным. Но, любой подарок можно разнообразить и сделать его уникальным и незабываемым.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что можно преподнести своей второй половинке и быть оригинальным.

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Путешествие

В 2019 году 14 февраля - это четверг, поэтому отправиться куда-то именно в этот день будет сложно. В день Сввятого Валентина вы можете подарить любимому человеку билеты на самолет или сертификат на путешествие. Идеальным вариантом будет уикэнд в Париже, Праге или Венеции, поскольку в этих городах царит атмосфера романтики и любви. Кроме того, февраль не самый популярный месяц для путешествий, а значит, что туристов в этих городах будет не много.

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Цветы и конфеты

Несмотря на то, что такой вариант подарка является банальным и неинтересным его можно превратить в настоящее романтическое приключение. Сводите своего любимого человека на мастер-класс по приготовлению шоколада, отправьтесь на фабрику конфет или сделайте квест по лучшим кондитерским своего города.

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Цветы также могут стать настоящим сюрпризом, если вы правильно выберете букет. На сегодняшний день флористы научились создавать не просто букеты, а настоящие произведения искусства. Не поленитесь и найдите именно тот, который наибольшим образом подчеркнет индивидуальность вашей второй половинки.

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Необычное свидание

Свиданием в дорогом ресторане или на крыше небоскреба уже никого не удивишь. Сделайте романтический ужин тематичным и интересным. Сходите в квест-комнату или понаблюдайте за звездами в планетарии.

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