Вредят здоровью! Топ-7 вещей, которые нужно выбросить из гардероба

Узкие брюки, высокие каблуки, огромные сумки и много другое — используется женщинами, чтобы сделать образ более утонченным, женственным и привлекательным. Однако нередко такие варианты приводят к серьезным проблемам со здоровьем.

OBOZREVATEL подготовил список опасных вещей, которые нужно немедленно выбросить из своего гардероба.

Узкие брюки

Ультраузкие брюки, которые так нравятся девушкам способны вызвать неприятные последствия. Так, они перекрывают кровообращение в тазу и ногах, что приводит к варикозу и проблемам в области женского здоровья. Поэтому такие брюки лучше выбросить из своего гардероба и перейти на более широкие варианты.

Фото: vplate.ru

Туфли на шпильке

Пожалуй, самый опасный для здоровья предмет женского арсенала красоты и туфли на шпильке. Регулярное ношение такой обуви чревато плоскостопием, развитием варикоза, чрезмерными нагрузками на позвоночник, образованием "шишек" на пальцах, смещением внутренних органов, а иногда даже дисплазией матки и бесплодию. Лучше выбрать другую модель.

Фото: cosmo.kz

Бюстгальтер push-up

Также стоит выбросить из своего гардероба и бюстгальтер с пуш-апом. Ведь регулярное ношение подобного белья повышает риск заболеваний раком груди в 20 раз. Лучше всего выбирать тканевый бюстгальтер или просто не носить его так часто.

Фото: ru.boohoo.com

Стринги

Этот вид белья вряд ли можно назвать удобным, а к тому же он также опасный. Во время носки таких трусиков бактерии из одной интимной зоны попадают в другую. Как минимум, вас может ожидать раздражение и молочница. Отметим: если вы не можете отказаться от стрингов, выбирайте качественные модели из натуральных материалов. Но лучше также рассмотреть другое белье.

Фото: omvesti.ru

Некачественная бижутерия

Недорогая бижутерия производится из сплавов неизвестного происхождения. Она может вызвать аллергические реакции и привести к сильному раздражению кожи. Нужно либо подобрать качественную бижутерию, либо перейти на украшения из драгоценных сплавов.

Фото: wlooks.ru

Большая сумка на одно плечо

Если сумка вместительная, вы, скорее всего, используете ее на 100%. В результате тяжесть давит только на одно плечо, осанка портится, а сколиоз прогрессирует. Для тяжелых грузов лучше использовать рюкзаки, где нагрузка распределяется равномерно.

Фото: rosregistr.ru

Тугие ремни

Также стремление к осиной талии может сослужить вам плохую службу. Затягивание ремнями чревато сдавливанием внутренних органов, что ведет к проблемам с желудком, кишечником и даже сердцем. Кроме того, подобные ухищрения могут аукнуться повреждением мышц спины и нарушением кровообращения. Поэтому не стоит сильно затягивать ремни или не носить их вообще.

Фото: beauty.ua

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