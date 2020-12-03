Во Франции состоялся показ новой коллекции Chanel Métiers d'Art с единственным зрителем в зале

В замке Шенонсо (Франция) состоялся показ новой коллекции модного дома Chanel – Métiers d’art. Так, единственным гостем в зале была актриса Кристен Стюарт – другие не попали на шоу из-за пандемии коронавируса.

Сам перформанс был записан 1 декабря, а зрители увидели его 3-го числа в онлайн-формате на сайте модного дома. На показе модели дефилировали в одежде, созданной в стиле эпохи Возрождения (чтобы просмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что в новой коллекции Chanel преобладали темные и пастельные оттенки. Однако не обошлось и без яркой одежды – в синих и оранжевых цветах. Многие образы были выполнены из самой знаковой для модного дома ткани – твида.

В сентябре в Chanel объявили о своих планах провести шоу с приглашенными гостями, но уточнив, что будут принимать решение исходя из ситуации, связанной с пандемией. Но поскольку во Франции вступил в силу второй локдаун, чтобы остановить распространение COVID-19, модный дом принял решение провести онлайн-презентацию.

Chanel Métiers d'Art – это ежегодные шоу Chanel, с помощью которых бренд отдает дань почтения артизанальным мастерским и ручному труду. Каждый год марка устраивает эти показы в самых разных местах по всему миру.

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