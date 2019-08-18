Тренды обуви 2019: дизайнеры предложили необычное решение

В сезоне осень-зима 2018/2019 креативный директор Sacai Титосэ Абэ приняла необычное решение и обула моделей в разные ботинки. За год до этого Фиби Файло продемонстрировала на показе Celine платье розового цвета, а образ дополнила пара обуви состоящая из белого и красного ботинка.

Несоответствующая обувь может стать отличным способом разнообразить монохромный или минималистский наряд, пишет Vogue.

vogue.ua

vogue.ua

vogue.ua

Еще в 2011 году Хелена Бонем Картер появилась на церемонии "Золотой глобус" в атласной паре, где один туфель был зеленый, а второй – малиновый.

"Почему бы не надеть несоответствующую обувь? Кто сказал, что мы не можем? Это же весело. Для меня мода – это воплощение фантазий и соединение невероятных вещей", - сказала актриса.

vogue.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, лидирующую позицию среди принтов сезона осень-зима 2019/2020 занимает клетка. Дизайнеры в своих осенних коллекциях представили различные варианты этого "рисунка". Среди главных видов: элегантная "гусиная лапка", классический шотландский тартан, лаконичный принт "принц Уэльский"

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