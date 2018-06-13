Тренды 2019: американский дизайнер покорил публику новой коллекцией

Известный американский модельер Ральф Лорен выпустил новую коллекцию.
Особенностью линейки стала монохромная цветовая гамма, пишет Vogue.
Новинка от Лорена выдержана в одном цвете. В коллекции на 2019 год можно увидеть васильковый, лазурный и кобальтовый оттенки синего.
Ральф Лорен не изменил своему вкусу, и наполнил свою коллекцию синими двубортными костюмами и экземплярами в тонкую белую полоску, кожаными юбками миди, двубортными жакетами-смокингами и платьями.
vogue.com
vogue.com
vogue.com
К слову, недавно основатель бренда Ralph Lauren, получил премию Американского совета модных дизайнеров (CFDA) в почетной категории CFDA Members Salute за вклад в развитие индустрии моды.
vogue.com
vogue.com
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