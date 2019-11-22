Утепляемся стильно: топ-7 оригинальных способов носить шарф зимой 2019-2020

Современные модники и модницы носят шарфы в холодное время года не только для утепления. Правильно подобранный шейный аксессуар помогает создать им неповторимые образы.

OBOZREVATEL подготовил топ-7 вариантов, как носить шарф зимой 2019-2020 для девушек и парней.

Шарф + плюшевая шуба

Плюшевая шуба — настоящий must have этой зимы. Она идеально подходит для создания незабываемых образов, а дополнять ее можно и нужно теплым шарфом. Достаточно один раз обмотать его вокруг шеи, а концы спрятать внутрь.

Фото: beauty.ua

Фото: instagram/annakhilkevich

Шарф + пальто с поясом

Также, если вы выбрали для себя зимой 2019-2020 ультрамодное пальто с поясом, то к нему идеально подойдет объемный шарф. Нужно просто его перекинуть через плечо, либо через шею и закрепить под поясом пальто.

Фото: beauty.ua

Фото: cosmo.ru

Фото: fashion-likes.ru

Шарф + пуховик

Даже самому сдержанному пуховику яркий и эффектный шарф добавит красок и мгновенно преобразит образ в целом. Оберните его несколько раз вокруг шеи и завяжите концы в большой бант, либо просто оставьте их свисать.

Фото: krasotka.cc

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Шарф-плед в качестве пончо

Шарф-плед предназначен не только для того, что наматывать его вокруг шеи. Многие из них достаточно большого размера, чтобы носить их как пончо или шаль. Поэтому не бойтесь надевать такой шарф поверх куртки, пальто или на кофту и закрепляйте ремнем.

Фото: vplate.ru

Фото: vplate.ru

Фото: vplate.ru

Шарф на голове

Теплый зимний шарф может согревать не только шею, но и голову, и при этом выглядеть очень стильно и женственно. К тому же, такой вариант не портит прическу.

Фото: livemaster.ru

Фото: viene.ru

Фото: infoniac.ru

Шарф + куртка (для мужчин)

Чаще всего мужчины выбирают зимой куртки в стиле casual, поэтому шарф с ними можно носить в огромном количестве вариантов. Например, просто укутаться шарфом или же попробовать сделать из него петлю (парижский узел). Нужно сложить шарф вдвое, вставить концы в противоположное отверстие, сделав тем самым узел.

Фото: wlooks.ru

Фото: wlooks.ru

Шарф + дубленка (для мужчин)

Трендовым вариантом верхней одежды для мужчин зимой 2019-2020 будет дубленка, которую нужно носить с теплым шарфом. Его нужно обернуть вокруг шеи, а концы завязать за спиной или же также попробовать сделать парижский узел. Отметим, что шарф должен быть средней длины.

Фото: gold-fox.ru

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку самых трендовых моделей шуб на зиму 2019-2020.

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