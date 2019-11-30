Топ-6 первых леди мира: кто из них самая стильная

Первые леди всегда оказываются в центре внимания на любом мероприятии. Не последнюю роль в этом играет их внешний вид.

OBOZREVATEL решил рассмотреть стиль и вспомнить лучшие выходы шести первых леди мира - Елены Зеленской, Брижит Макрон, Мелании Трамп, королевы Летиции, Шейхи Мозы и королевы Рании.

Первые леди мира

Елена Зеленская

До того, как Владимир Зеленский стал президентом, о его супруге Елене было не так уж много информации. Однако теперь новоиспеченная первая леди Украины буквально круглосуточно находится в центре внимания.

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Не в последнюю очередь привлекает внимание, конечно же, стиль Зеленской. На официальных мероприятиях Елена всегда появляется в элегантных нарядах украинских дизайнеров.

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Несмотря на то, что в одежде первая леди отдает предпочтение классике, Зеленская не боится дополнять образы интересными украшениями.

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Брижит Макрон

В своем время первая леди Франции была одной из самых обсуждаемых. Внимание привлекала не только разница в возрасте с мужем, но и ее стиль.

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В свои 66 лет Макрон обладает стройной фигурой, которую не боится подчеркивать мини-нарядами, джинсами-скинни или облегающими платьями.

Getty

Getty

Getty

Getty

Мелания Трамп

За первой леди США уже давно закрепилось звание главной иконы стиля. Мелания, которая обладает роскошной фигурой, во время каждого нового выхода демонстрирует эффектные образы.

Getty

Кожаные брюки, облегающие юбки, элегантные платья, бомберы, классические рубашки - стиль Трамп пытаются повторить многие модницы.

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Королева Летиция

Стиль королевы Испании отличается своей сдержанностью. Не зря когда-то Летицию прозвали "королевой минимализма". Хотя и у нее порой бывают достаточно смелые выходы.

Getty

Наряду с платьями от именитых дизайнеров, Летиция может выйти в свет и в одежде довольно демократичных марок - Zara и Mango.

Getty

Getty

Getty

Getty

Шейха Моза

Несмотря на то, что Шейха Моза - лишь вторая из трех жен бывшего эмира Катара шейха Хамада бен Калифа-аль-Тани, она является единственной публичной женой. Более того, Моза - единственная, кому супруг позволил появляться на публике без чадры.

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Модные образ Шейхи поражают свои великолепием. Несмотря на строгость закона, ее стиль просто невозможно назвать скучным или однообразным.

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Шейха любит появляться на публике в ярких платях и носить обувь на каблуке. В ее гардеробе огромное количество нарядов от известных дизайнеров, среди которых Valentino и Ульяна Сергеенко.

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Королева Рания

Королеву Иордании называют иконой стиля Востока и самой красивой королевой в мире. Для восточных женщин Рания - такой же образец для подражания, как Кейт Миддлтон для британцев.

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Ее стиль сочетает в себе и арабские традиции, и европейские тренды. Любимыми брендами Рании являются Dior, Alexander McQueen и Elie Saab.

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В 2017 году эксперты подсчитали общую стоимость гардероба Рании - она составила почти 9 млн грн.

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Как писал OBOZREVATEL, недавно Елена Зеленская произвела впечатление стильным нарядом. Супруга президента выглядела утонченно и элегантно во время Всеукраинского форума Национального совета детей и молодежи "Украина растет вместе со мной", где она обсудила с лидерами школьного самоуправления качество питания в учебных заведениях.

Первая леди Украины также появилась на обложке декабрьского выпуска украинского Vogue. В сети показали уникальные кадры со съемок. Кроме того, она дала интервью изданию и рассказала о том, как зарабатывает деньги.

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