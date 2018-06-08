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Стало известно, зачем Кейт Миддлтон носит специальные колготки

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Герцогиня Кейт Миддлтон всегда носит колготки в соответствии с королевским этикетом.

Как выяснил The Sun, герцогиня выбирает специальную модель с подушечками-стикерами на ступнях. Это служит гарантией, что нога никогда не выскользнет из обуви.

Стоимость колготок от бренда John Lewis составляет пять фунтов стерлингов (176 гривен).

Колготки, которые выбирает Кейт Миддлтон

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"Вы никогда не увидите девушку из королевской семьи без чулок телесного цвета. Однако, исходя из того что я видела на фотографиях с помолвки, Меган Маркл их носит не всегда", — рассказала королевский инсайдер Виктория Арбитер.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Кейт Миддлтон в дешевом наряде была замечена с детьми на скачках. Для выхода в свет герцогиня выбрала хлопковое платье с открытыми плечами и вышивкой от Zara, стоимостью 70 долларов.

Персона
Кейт Миддлтон
Место
Великобритания
Объект
Мода
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