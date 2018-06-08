Стало известно, зачем Кейт Миддлтон носит специальные колготки

Герцогиня Кейт Миддлтон всегда носит колготки в соответствии с королевским этикетом.

Как выяснил The Sun, герцогиня выбирает специальную модель с подушечками-стикерами на ступнях. Это служит гарантией, что нога никогда не выскользнет из обуви.

Стоимость колготок от бренда John Lewis составляет пять фунтов стерлингов (176 гривен).

Колготки, которые выбирает Кейт Миддлтон

"Вы никогда не увидите девушку из королевской семьи без чулок телесного цвета. Однако, исходя из того что я видела на фотографиях с помолвки, Меган Маркл их носит не всегда", — рассказала королевский инсайдер Виктория Арбитер.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Кейт Миддлтон в дешевом наряде была замечена с детьми на скачках. Для выхода в свет герцогиня выбрала хлопковое платье с открытыми плечами и вышивкой от Zara, стоимостью 70 долларов.