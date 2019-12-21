Самые модные цвета маникюра в 2020 году: как быть в тренде

В 2020 году в моде будут пастельные оттенки: от нюдового до пепельно-синего, серого и голубого.

В целом тренды маникюра стремятся к минимализму. Геометричные фигуры, линии, блестки и френч – вот что будет актуальным, пишет Tochka.

Кремовый цвет

В 2020 году этот цвет появился на ногтях моделей показа Oscar de la Renta, и начал набирать популярность. Его главные преимущества в том, что он подходит для любой длины, смотрится аккуратно и сочетается с любой одеждой.

Кремовый маникюр на длинных ногтях визуально удлиняет ногтевую пластину, пальцы кажутся длиннее и изящнее.

pexels.com

Желтый

Лучше всего пастельно-желтый смотрится на коротких и средних ногтях. Этот теплый оттенок делает маникюр светлым и радужным.

pexels.com

Темно-зеленый

Темно-зеленый маникюр - один из актуальных темных оттенков 2020 года. Он выглядит чрезвычайно благородно и подходит для осенне-зимнего сезона. Лучше всего будет выглядеть на коротких ногтях.

pexels.com

Синий

Главным цветом 2020 года по версии Института цвета Pantone стал классический синий. Для маникюра подойдут все оттенки синего, от светлого и голубого до электрического синего и темного цвета.

pexels.com

Красный

Этот цвет всегда был и останется одним из лучших оттенков маникюра. В 2020 году стилисты не ограничивают нас выбором оттенков и тонов красного.

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, эксперты в индустрии nail-арта определили самый модный маникюр 2020 года.

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