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21 декабря • обновлено в 15:22
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Самые модные цвета маникюра в 2020 году: как быть в тренде

1.5т
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В 2020 году в моде будут пастельные оттенки: от нюдового до пепельно-синего, серого и голубого.

В целом тренды маникюра стремятся к минимализму. Геометричные фигуры, линии, блестки и френч – вот что будет актуальным, пишет Tochka.

Самые модные цвета маникюра в 2020 году: как быть в тренде
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Кремовый цвет

В 2020 году этот цвет появился на ногтях моделей показа Oscar de la Renta, и начал набирать популярность. Его главные преимущества в том, что он подходит для любой длины, смотрится аккуратно и сочетается с любой одеждой.

Кремовый маникюр на длинных ногтях визуально удлиняет ногтевую пластину, пальцы кажутся длиннее и изящнее.

Самые модные цвета маникюра в 2020 году: как быть в тренде

pexels.com

Желтый

Лучше всего пастельно-желтый смотрится на коротких и средних ногтях. Этот теплый оттенок делает маникюр светлым и радужным.

Самые модные цвета маникюра в 2020 году: как быть в тренде

pexels.com

Темно-зеленый

Темно-зеленый маникюр - один из актуальных темных оттенков 2020 года. Он выглядит чрезвычайно благородно и подходит для осенне-зимнего сезона. Лучше всего будет выглядеть на коротких ногтях.

Самые модные цвета маникюра в 2020 году: как быть в тренде

pexels.com

Синий

Главным цветом 2020 года по версии Института цвета Pantone стал классический синий. Для маникюра подойдут все оттенки синего, от светлого и голубого до электрического синего и темного цвета.

Самые модные цвета маникюра в 2020 году: как быть в тренде

pexels.com

Красный

Этот цвет всегда был и останется одним из лучших оттенков маникюра. В 2020 году стилисты не ограничивают нас выбором оттенков и тонов красного.

Самые модные цвета маникюра в 2020 году: как быть в тренде

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, эксперты в индустрии nail-арта определили самый модный маникюр 2020 года.

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Автор
Мария Дидык
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