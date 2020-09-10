Пропагандистку Путина высмеяли в сети за наряд со 'скатерти'. Фото

Российскую пропагандистку, главного редактора российского канала RT Маргариту Симоньян, высмеяли в сети за необычный наряд во время интервью с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Так, она появилась в кадре в платье зеленого цвета и пиджаке в тон, а на ноги набросила шаль от бренда Louis Vuitton. Пользователи же подумали, что Симоньян надела платок вместо юбки из-за того, что он "сливался" с нарядом, и принялись сравнивать его со скатертью и шторами. Соответствующий снимок был опубликован Telegram-каналом "Разбираются. Потерпите".

"У нее стилист Маша Захарова. В этом ансамбле по задумке еще и брошь в виде стакана должна быть, но Маргарита ее где-то профукала", "Это занавеска из душа", "Это шторы же?", "Пишут, что из московских гостиных начали пропадать скатерти", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее королева Испании Летиция появилась на публике в дешевом наряде из масс-маркета. Ее сфотографировали в твидовом платье бренда Zara темно-синего цвета, стоимость которого составляет 70 фунтов стерлингов (около 3 тысяч гривен).

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