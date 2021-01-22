Названы модные короткие стрижки для круглого лица в 2021 году

Нередко обладательницы круглого лица при выборе прически беспокоятся, что большинство коротких современных стрижек им не подходит. Однако стилисты и парикмахеры не согласны с таким мнением и предлагают множество вариантов, которые будут гармонировать с вашей внешностью.

В связи с этим OBOZREVATEL сделал подборку модных стрижек для круглого лица в 2021 году на короткие волосы. Такие образы помогут выглядеть каждой моднице безупречно.

Прямой боб не просто в тренде, а отличается универсальным силуэтом. Такая стрижка хорошо смотрится на любом овале лица, так как выгодно обрамляет его по бокам и привлекает элегантностью, если носить ее на прямые волосы.

Есть два способа носить косой боб: эффектно, как Виктория Бекхэм несколько лет назад, или стильно, как Ким Кардашьян, когда длина смещается по диагонали, – все зависит от ваших личных предпочтений. Эта стрижка короче на затылке и длиннее у подбородка – такой визуальный эффект отлично отвлекает от круглого овала.

Есть еще одна короткая стрижка для круглого лица, которая творит чудеса – это лохматый шегги-боб. Суть стрижки в прядях, которые стригут на голове хаотично, а изюминкой может быть модная челка на две стороны.

Дерзкая и оригинальная стрижка пикси не только придаст выразительность лицу молодой девушки, но и подчеркнет статусность состоявшейся дамы. Это – одна из самых популярных коротких стрижек для круглого лица в 2021 году.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как подобрать идеальную стрижку под форму своего лица.