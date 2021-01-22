Названы модные короткие стрижки для круглого лица в 2021 году

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
6,2 т.
Короткие стрижки для круглого лица

Нередко обладательницы круглого лица при выборе прически беспокоятся, что большинство коротких современных стрижек им не подходит. Однако стилисты и парикмахеры не согласны с таким мнением и предлагают множество вариантов, которые будут гармонировать с вашей внешностью.

В связи с этим OBOZREVATEL сделал подборку модных стрижек для круглого лица в 2021 году на короткие волосы. Такие образы помогут выглядеть каждой моднице безупречно.

Прямой боб с челкой

Прямой боб не просто в тренде, а отличается универсальным силуэтом. Такая стрижка хорошо смотрится на любом овале лица, так как выгодно обрамляет его по бокам и привлекает элегантностью, если носить ее на прямые волосы.

Прямой боб с челкой
Прямой боб с челкой
Косой боб

Есть два способа носить косой боб: эффектно, как Виктория Бекхэм несколько лет назад, или стильно, как Ким Кардашьян, когда длина смещается по диагонали, – все зависит от ваших личных предпочтений. Эта стрижка короче на затылке и длиннее у подбородка – такой визуальный эффект отлично отвлекает от круглого овала.

Косой боб
Косой боб
Шегги-боб

Есть еще одна короткая стрижка для круглого лица, которая творит чудеса – это лохматый шегги-боб. Суть стрижки в прядях, которые стригут на голове хаотично, а изюминкой может быть модная челка на две стороны.

Стрижка шегги-боб
Стрижка шегги-боб
Стрижка пикси

Дерзкая и оригинальная стрижка пикси не только придаст выразительность лицу молодой девушки, но и подчеркнет статусность состоявшейся дамы. Это – одна из самых популярных коротких стрижек для круглого лица в 2021 году.

Стрижка пикси
Стрижка пикси

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как подобрать идеальную стрижку под форму своего лица.

прическастрижкиМода