ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ШоуКияни

/Мода

Назван самый смелый тренд в пляжной моде

1.4тЧитать материал на украинском

Эксперты моды назвали полупрозрачные бикини самым смелым пляжным трендом лета 2019 года.

Как сообщает The Sun, речь идет о полупрозрачном купальнике с топом в стиле 90-х и трусами с высокой посадкой, изготовленном из сетки. Отметим, что такая модель неонового желтого цвета появилась в ассортименте британского модного бренда I Saw It First и стоит около 11 фунтов стерлингов.

Назван самый смелый тренд в пляжной моде

Фото: The Sun

Назван самый смелый тренд в пляжной моде

Фото: The Sun

Новости
Названы главные женские бьюти-тренды 2019 года

Первой такой тренд среди знаменитостей поддержала звезда телесериала "Улица Коронации" Арианна Айтар. Актриса опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию в полупрозрачном бикини, которая была сделана во время ее отпуска на греческом острове Миконос.

Назван самый смелый тренд в пляжной моде

Арианна Айтар

Фото из Instagram

Назван самый смелый тренд в пляжной моде

Арианна Айтар

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, монохромная белая одежда стала новым летним трендом у знаменитостей. Так, его поддержала индийская актриса Приянка Чопра.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения