Назван самый смелый тренд в пляжной моде

Как сообщает The Sun, речь идет о полупрозрачном купальнике с топом в стиле 90-х и трусами с высокой посадкой, изготовленном из сетки. Отметим, что такая модель неонового желтого цвета появилась в ассортименте британского модного бренда I Saw It First и стоит около 11 фунтов стерлингов.

Фото: The Sun

Первой такой тренд среди знаменитостей поддержала звезда телесериала "Улица Коронации" Арианна Айтар. Актриса опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию в полупрозрачном бикини, которая была сделана во время ее отпуска на греческом острове Миконос.

Арианна Айтар Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, монохромная белая одежда стала новым летним трендом у знаменитостей. Так, его поддержала индийская актриса Приянка Чопра.

