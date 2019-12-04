Главная Новости
4 декабря • обновлено в 19:23
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

На голое тело без лифчика: Цибульская вызвала ажиотаж откровенным нарядом на М1 Music Awards

7.3т
Читать материал на украинском

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская поразила поклонников откровенным нарядом на премии М1 Music Awards.

Звезда вышла на сцену в красном платье-макси с объемными рукавами, под которым не было бюстгальтера, а образ дополнила длинными серьгами и серебристыми туфлями.

Ольга Цибульская в откровенном платье на премии М1 Music Awards

Ольга Цибульская в откровенном платье на премии М1 Music Awards

Новости
Чулки, кепка, ботинки в цветочек: топ нелепых женских нарядов в новой Раде

"Когда ведешь грандиозную музыкальную премию страны М1 Music Awards с самого ее основания, то удивлять каждый раз все труднее. Зато нереально интересно и волнительно. Как думаешь, получилось?" – спросила звезда на своей странице в Instagram.

Ольга Цибульская в откровенном платье

Ольга Цибульская в откровенном платье

instagram/cybulskaya

Поклонники в комментариях заявили, что Ольга выглядит прекрасно в любом наряде.

"Вам все очень идет", "Вы волшебная! Вау, такая красавица", "Просто шикарна во всех нарядах", – отреагировали поклонники.

Ольга Цибульская на М1 Music Awards – образ 2

Ольга Цибульская на М1 Music Awards – образ 2

instagram/cybulskaya

Ольга Цибульская на М1 Music Awards – образ 3

Ольга Цибульская на М1 Music Awards – образ 3

instagram/cybulskaya

На голое тело без лифчика: Цибульская вызвала ажиотаж откровенным нарядом на М1 Music Awards
На голое тело без лифчика: Цибульская вызвала ажиотаж откровенным нарядом на М1 Music Awards

Хочеш на таємну вечірку для фанів? Заповнюй анкету в сторіс!😍⠀ ⠀ Я особисто прочитаю кожну заявку і якщо відчую, що тобі дійсно цікаво те, що я роблю - запрошу на закриту зустріч. Там оберу голову офіційного фан-клубу, який стане повноцінною частиною команди. ⠀ А ще розкажу особисті подробиці, що ховаю від журналістів 🔥 ⠀ ⠀ Став "+", якщо заповнив анкету! ⠀ ⠀ Чекаю. Цьом💋⠀ ⠀ #cybulskaya #фанцибульська #фанзустріч

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Цибульская на М1 Music Awards

Цибульская на М1 Music Awards

instagram/cybulskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из самых неожиданных выходов на красную дорожку премии М1 Music Awards стало появление певца Gena VITER. Он въехал на жеребце.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Оля Цибульская
Место
Украина Киев
Теги
музыка Мода фотографии фотосессия шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
15
12
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
вобщем есть что любить только пусть выучит кто Анну Каренину написал
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги