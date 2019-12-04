Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская поразила поклонников откровенным нарядом на премии М1 Music Awards.

Звезда вышла на сцену в красном платье-макси с объемными рукавами, под которым не было бюстгальтера, а образ дополнила длинными серьгами и серебристыми туфлями.

Ольга Цибульская в откровенном платье на премии М1 Music Awards

"Когда ведешь грандиозную музыкальную премию страны М1 Music Awards с самого ее основания, то удивлять каждый раз все труднее. Зато нереально интересно и волнительно. Как думаешь, получилось?" – спросила звезда на своей странице в Instagram.

Ольга Цибульская в откровенном платье instagram/cybulskaya

Поклонники в комментариях заявили, что Ольга выглядит прекрасно в любом наряде.

"Вам все очень идет", "Вы волшебная! Вау, такая красавица", "Просто шикарна во всех нарядах", – отреагировали поклонники.

Ольга Цибульская на М1 Music Awards – образ 2 instagram/cybulskaya

Ольга Цибульская на М1 Music Awards – образ 3 instagram/cybulskaya

Цибульская на М1 Music Awards instagram/cybulskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из самых неожиданных выходов на красную дорожку премии М1 Music Awards стало появление певца Gena VITER. Он въехал на жеребце.

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