Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская поразила поклонников откровенным нарядом на премии М1 Music Awards.
Звезда вышла на сцену в красном платье-макси с объемными рукавами, под которым не было бюстгальтера, а образ дополнила длинными серьгами и серебристыми туфлями.
Ольга Цибульская в откровенном платье на премии М1 Music Awards
"Когда ведешь грандиозную музыкальную премию страны М1 Music Awards с самого ее основания, то удивлять каждый раз все труднее. Зато нереально интересно и волнительно. Как думаешь, получилось?" – спросила звезда на своей странице в Instagram.
Ольга Цибульская в откровенном платье
instagram/cybulskaya
Поклонники в комментариях заявили, что Ольга выглядит прекрасно в любом наряде.
"Вам все очень идет", "Вы волшебная! Вау, такая красавица", "Просто шикарна во всех нарядах", – отреагировали поклонники.
Ольга Цибульская на М1 Music Awards – образ 2
instagram/cybulskaya
Ольга Цибульская на М1 Music Awards – образ 3
instagram/cybulskaya
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Цибульская на М1 Music Awards
instagram/cybulskaya
Как сообщал OBOZREVATEL, одним из самых неожиданных выходов на красную дорожку премии М1 Music Awards стало появление певца Gena VITER. Он въехал на жеребце.
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