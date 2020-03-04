Какие сумки будут в моде весной 2020: топ-6 трендов

Сумок много не бывает – с этим утверждением согласится каждая современная леди. Ведь они – незаменимый элемент гардероба, а также важное дополнение к вашему модному образу.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил подборку самых трендовых сумок на весну 2020.

Микро-сумки

Маленькие сумочки уже стали визитной карточкой моды 2019 года. В 2020 году они будут все еще в тренде, правда, на весну 2020 их представили в еще более мелких размерах. Конечно, стоит отметить, что микро-сумки – это не о практичности. Тем не менее, они превосходны.

Фото: glavred.info

Фото: glavred.info

Фото: Новое Время

Оверсайз-сумки

Максимально объемные и вместительные сумки размера XL – главная тенденция весны 2020. По словам стилистов, они настолько велики и практичны, что с ними можно запросто отправиться в спонтанное путешествие и иметь все необходимое под рукой.

Фото: myseldon.com

Фото: axes.com.ua

Фото: uazmi.net

Сумки с массивными цепями

Весной 2020 года популярными будут вместительные сумки через плечо. Однако выбирать такие модели нужно с массивной, тяжелой цепью. Они не только будут смотреться современнее, но и гораздо удобнее в носке.

Фото: pinterest.com

Фото: ohfashion.ru

Фото: toptop.ru

Сумки-ведро

Классические сумки-ведра, ставшие хитом 2019 года, также будут актуальны этой весной. Несмотря на довольно компактный размер, такая сумка может похвастаться отличной вместительностью. Стилисты рекомендуют не останавливаться на базовых моделях, а выбирать самые интересные версии.

Фото: buro247.ua

Фото: buro247.ua

Фото: buro247.ua

Сумки необычных форм

Еще один тренд весны 2020 – различные сумки необычных форм. Оригинальные застежки, необычные материалы, странные цвета, размеры и принты – все это можно смело использовать и носить.

Фото: buro247.ua

Фото: letoile.ru

Фото: mis.ua

Оранжевые сумки

По словам стилистов, оранжевые сумки также станут хитом весеннего сезона. Они подчеркнут контрастность образа и помогут вам выделится из толпы.

Фото: kablychok.ru

Фото: kablychok.ru

Фото: kablychok.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие туфли выбрать весной 2020. В этом сезоне в тренде будет принт, устойчивый каблук, стразы и квадратный носок и многое другое.

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