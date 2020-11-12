Мода из 70-х возвращается: с чем носить брюки-клеш в этом сезоне

На протяжение нескольких лет в модном тренде остаются расклешенные брюки из 70-х. Так, в сезоне осень-зима 2020-2021 этот силуэт настолько популярен, что в продаже можно найти даже спортивные штаны-клеш.

Вариантов сочетания – множество, и как только вы это поймете, эти брюки точно станут вашими любимыми, пишет "Главред".

Так, брюки, которые возвращают нас в 70-е, не только визуально стройнят фигуру, но и добавляют нашему образу загадочности. Их можно носить с парой любимых кроссовок и свитером, а также с классической обувью на каблуках и романтической блузкой.

Если ваш стиль – это классика, тогда штаны-клеш созданы для вас! Обычные черные брюки-клеш зимой можно и нужно носить в "дуэте" с трикотажным свитером того же оттенка, простым черным поясом и парой черных кожаных ботильонов. Дополните образ любимой сумкой, и вы выглядите на миллион долларов.

Также расклешенные женские брюки можно носить с дутыми куртками и пуховиками. Сюда же добавьте ботинки на грубой подошве – получится стильный образ в стиле кежуал.

Кроме того, брюки-клеш и кроссовки – это потрясающее сочетание для повседневной жизни.

А если вы возьмете на вооружение еще и модный свитер, который выглядит так, словно вы ошиблись размером и взяли самый большой, то вы в тренде!

Модные расклешенные брюки зима 2021 – какие варианты сейчас актуальны:

Трикотажные расклешенные штаны;

Джинсы клеш;

Расклешенные брюки в клетку;

Классические штаны клеш с высокой талией;

Расклешенные брюки с разрезом внизу по центру.

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