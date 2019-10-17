Красиво и тепло: топ-5 обувных трендов этой осени

Осень, дождь и ощущение скорой зимы – не повод переобуваться в невзрачные ботинки, ведь существует много видов модной обуви, которая позволит быть в тренде.
На показах моды сезона осень-зима 2019-2020 можно было увидеть огромное количество вариантов – от причудливых до невероятно соблазнительных. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с топ-5 трендов обуви, которые позволят сделать осенний образ ярким.
Обувь на осень 2019 - топ-5
Каблук-трапеция и каблук-столбик на сапогах и ботильонах
Maison Margiela / Prabal Gurung
Отличный вариант для тех, кто хочет выглядеть выше, но боится потерять неустойчивость. Мало того, что такая обувь – очень удобная, она еще позволит сделать яркий акцент в образе. Нестандартные каблуки в этом сезоне модные, как никогда.
Платформа
Miu Miu / Tory Burch
В этом году произошло триумфальное возвращение массивной платформы из 80-х. Можно выбрать как сапоги, так и ботинки из разных цветов и материалов. В такой обувью ноги точно не промокнут, а образу это придаст дерзкую нотку.
Ботильоны-чулки
Boss / Valentino
Этот вид обуви подойдет очень женственным и утонченным девушкам. Для обладательниц узких щиколоток плюс заключается в том, что ничего не будет топорщиться в разные стороны, а окружающие смогут увидеть изящные ножки.
Ремешки и шнуровка
Ремешки Giambatista Valli / шнуровка Alexander McQueen
Отголосок милитари, который может выглядеть и женственно, и дерзко. Дизайнеры в этом сезоне используют как на аккуратных ботильонах, так и на высоких сапожках. Стоит лишь выбрать, какой вариант больше по вкусу.
Высокие сапоги и ботфорты со свободным голенищем
Dion Lee / Max Mara
Эффектная модель, которая поможет сделать образ броским. Отлично подходит под холодные осенние дни, когда хочется максимально утеплиться. К тому же, такую обувь можно носить практически подо все. Главное – выбрать правильную цветовую гамму.
Как сообщал OBOZREVATEL, кроме стильной обуви на осенние дни стоит также подобрать основную базу в гардеробе. Узнать о самых главных трендах можно по ссылке.
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