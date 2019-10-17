Красиво и тепло: топ-5 обувных трендов этой осени

Осень, дождь и ощущение скорой зимы – не повод переобуваться в невзрачные ботинки, ведь существует много видов модной обуви, которая позволит быть в тренде.

На показах моды сезона осень-зима 2019-2020 можно было увидеть огромное количество вариантов – от причудливых до невероятно соблазнительных. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с топ-5 трендов обуви, которые позволят сделать осенний образ ярким.

Обувь на осень 2019 - топ-5

Каблук-трапеция и каблук-столбик на сапогах и ботильонах

Maison Margiela / Prabal Gurung

Отличный вариант для тех, кто хочет выглядеть выше, но боится потерять неустойчивость. Мало того, что такая обувь – очень удобная, она еще позволит сделать яркий акцент в образе. Нестандартные каблуки в этом сезоне модные, как никогда.

Платформа

Miu Miu / Tory Burch

В этом году произошло триумфальное возвращение массивной платформы из 80-х. Можно выбрать как сапоги, так и ботинки из разных цветов и материалов. В такой обувью ноги точно не промокнут, а образу это придаст дерзкую нотку.

Ботильоны-чулки

Boss / Valentino

Этот вид обуви подойдет очень женственным и утонченным девушкам. Для обладательниц узких щиколоток плюс заключается в том, что ничего не будет топорщиться в разные стороны, а окружающие смогут увидеть изящные ножки.

Ремешки и шнуровка

Ремешки Giambatista Valli / шнуровка Alexander McQueen

Отголосок милитари, который может выглядеть и женственно, и дерзко. Дизайнеры в этом сезоне используют как на аккуратных ботильонах, так и на высоких сапожках. Стоит лишь выбрать, какой вариант больше по вкусу.

Высокие сапоги и ботфорты со свободным голенищем

Dion Lee / Max Mara

Эффектная модель, которая поможет сделать образ броским. Отлично подходит под холодные осенние дни, когда хочется максимально утеплиться. К тому же, такую обувь можно носить практически подо все. Главное – выбрать правильную цветовую гамму.

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме стильной обуви на осенние дни стоит также подобрать основную базу в гардеробе. Узнать о самых главных трендах можно по ссылке.

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