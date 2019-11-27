Комбинация цветов и "чемодан Мендель": образы Зеленской за границей разложили по полочкам

Стилисты первой леди Украины Елены Зеленской поэкспериментировали с ее образами для официальных поездок по европейским странам.

Журналистка из издания "Страна.UA" Варвара Квитка на своей странице в Facebook разобрала стильные выходы супруги президента Владимира Зеленского, отметив, что не все они были удачными.

Елена Зеленская - модный образ в Эстонии instagram/olenazelenska_official

Так, Зеленская продемонстрировала три разных наряда: во время прилета в Эстонию, в Национальной опере и во время официального визита в Литву.

"Молоко с корицей. Официальный визит в Эстонию. Пальто: Lake Studio. Цена: ₴20 875 (со скидкой 30%). Состав: 100% шерсть. Блуза и брюки: The COAT by Katya Silchenko. Очень хорошо все: заплетенные волосы, макияж, комбинация цветов в одежде", – пояснила журналистка.

Едена Зеленская - образ №1 "молоко с корицей" instagram/olenazelenska_official

В Национальной опере "Эстония" (Таллин) первая леди присутствовала в платье от Lake Studio, выбрав цветовую гамму "Мятый шелковый черный".

"Такое впечатление, что в Елену вселился король мятых вещей Петр Порошенко. Спина очень красивая, вышивка, рукава – шикарные. Но работа протокольной службы или утюга – полный отстой", – раскритиковала Квитка.

Елена Зеленская - образ №2, "мятый шелковый черный" facebook/varvarakvitka

Третий образ, по мнению журналистки, и вовсе оставлял желать лучшего. Во время официального визита в Литву супруга Зеленского выбрала платье Lake Studio.

"Синий миди. Цена: ₴28 275. Состав: 100% шерсть. Платье сидит хорошо. Но сам образ мрачный. Максимально протокольный. Будто Елена случайно схватила чемодан с вещами Юлии Мендель, пресс-секретаря Зеленского. Спасает все прическа. Парикмахерам и колористам респект. Я понимаю, что стилисты экспериментируют, комбинируют и творят. Но, пожалуйста, не надо ставить опыты. Там же в команде профессионалы с многолетним опытом", – прокомментировала журналистка.

Елена Зеленская - образ №3, "синий миди" facebook/varvarakvitka

Как сообщал OBOZREVATEL, первую леди раскритиковали за посещение роддома в Эстонии. Она расхвалила медицинскую систему в стране, на что пользователи посоветовали ей обратить внимание на это в Украине.

Стоит отметить, что недавно супруга президента появилась на обложке декабрьского выпуска украинского Vogue. В сети показали уникальные кадры со съемок. Кроме того, она дала интервью изданию и рассказала о том, как зарабатывает деньги.

О том, как одевается первая леди Украины во время поездок за границу, можно прочитать и посмотреть в нашем материале.

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