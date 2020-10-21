Какой маникюр сделать на Хэллоуин 2020: необычные идеи дизайна ногтей

Уже скоро мир будет отмечать один из самых "страшных" праздников – Хэллоуин. А значит, пора начинать подготовку к нему. И продумать следует не только макияж и костюм ко Дню всех святых, но и такую мелочь, завершающую ваш образ, как маникюр.

В связи с этим OBOZREVATEL собрал лучшие идеи стильного дизайна ногтей на Хэллоуин 2020 года.

Маникюр с летучими мышами, пауками и паутиной

Хэллоуин ассоциируется у всех с пауками, летучими мышами и другими зловещими обитателями магического мира. Только раз в году, 31 октября, можно позволить себе такой необычный принт на ногтях. Поэтому дайте волю фантазии, и вы обязательно удивите ваших друзей.

Маникюр с тыквами

Тыквенная тема также очень популярна на Хэллоуин. К слову, оранжевые оттенки на ногтях будут смотреться по-осеннему празднично и не так зловеще, как, например, скелеты и пауки.

Маникюр с персонажами из фильмов

Также популярными в 2020 году будут и наклейки на ногти с разной нечистью и даже персонажами из фильмов. Это может быть страшный Пеннивайз, Джокер или другие герои ужастиков.

Фиолетово-сиреневые оттенки

Сделайте маникюр на Хэллоуин в фиолетово-сиреневых тонах. Они ассоциируются с колдовством и магией и сочетаются с темными оттенками одежды, которые чаще всего выбирают для праздничных образов.

Маникюр с каплями крови, крестами и черепами

Такие дизайны также очень популярны в маникюре для Хэллоуина. Они идеально дополнят ваш зловещий и пугающий образ для вечеринки в честь праздника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее иностранные бренды запустили новый тренд и представили сексуальные образы для Хэллоуина на тему коронавируса.