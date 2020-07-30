Какие пляжные женские вещи отпугивают мужчин: названо топ-4.

Если вы отправились на пляж, чтобы привлечь внимание противоположного пола, но остались незамеченными, то это вовсе не значит, что с вами что-то не так. Вероятнее всего, вы просто выбрали неудачный образ.

Дизайнер и эксперт в области моды Мила Марсель рассказала о самых серьезных ошибках, которые совершают женщины, выбирая свой пляжный стиль, передает "Рамблер".

Бабушкины купальники

По словам эксперта, купальники в стиле ретро отлично смотрятся на фотосессиях, но для пляжа они не подходят. Такие вещи асексуальны и способны испортить впечатление о любой красавице. Кроме того, данные модели купальника придают объем, поэтому хорошо смотрятся только на худеньких девушках.

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Каблуки

Каблук, особенно в сочетании с высоким вырезом на плавках красиво удлиняет ногу. Однако, по словам Марсель, такой "прикид" хорош во время вечеринки у бассейна, но по песку перемещаться в такой обуви не только неудобно, но и травмоопасно.

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Необычные принты

Вам может показаться, что яркий и неординарный принт на купальнике смотрится смело и стильно. Но мужчины так, скорее всего, не считают. По словам дизайнера, изображения сердца или фламинго на купальнике – это не мило, а смешно. К тому же, он точно не подойдет женщинам с лишним весом.

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Шляпы с большими полями

Шляпы с большими полями – это безусловный тренд. Но только в том случае, если вы пришли на пляж ради фотосессии, а не для отдыха и приятного знакомства. По словам эксперта, такие модели будут выглядеть нелепо в повседневной жизни. Она также добавила, что они противопоказаны девушкам невысокого роста.

"В такой шляпе вы будете просто похожи на гриб, а с такими персонажами пляжные красавцы предпочитают не знакомиться", – заявила Марсель.

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