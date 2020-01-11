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12 января • обновлено в 02:08
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Как не опозориться: топ-3 мужские вещи, которые отпугивают женщин

1.2т
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Очень часто не только женщины, но и мужчины совершают ошибки, которые отталкивают противоположный пол.

Так, иногда парень одет так, словно он скупался в женском магазине. OBOZREVATEL предлагает узнать о главных трех ошибках в одежде мужчин, чтобы избежать недоразумений и остаться привлекательным в глазах девушек.

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1. Огромный шарф

Огромный, мягкий и теплый шарф, бесспорно, очень удобен, но совершенно не подходит для мужчины. Нет, он не уродует парней, но мужества уж точно не добавляет. В глазах девушки укутанный в теплый шарф парень выглядит не слишком привлекательно.

Как не опозориться: топ-3 мужские вещи, которые отпугивают женщин

фото: iPhones.ru

Как не опозориться: топ-3 мужские вещи, которые отпугивают женщин

wlooks.ru

2. Мужское декольте

Когда женщина надевает декольте, это выглядит сексуально. Но если то же самое сделает мужчина, вряд ли это будет выглядеть привлекательно. Вырез на волосатой мужской груди выглядит нелепо и только отпугивает девушек.

Как не опозориться: топ-3 мужские вещи, которые отпугивают женщин

for-male.ru

Как не опозориться: топ-3 мужские вещи, которые отпугивают женщин

anews.com

3. Коротенькие шорты и джинсы в облипку

И еще одна ужасная ошибка в мужской моде – чересчур короткие шорты и слишком обтягивающие брюки. Хотя модные дизайнеры убеждают, что парни тоже могут обнажать свои ноги чуть ли не до ягодиц, лучше не прислушиваться к этому совету. Супер-короткие шорты, которые были в моде в 70-х, на мужчине выглядят не только смешно, но и вызывают у девушек чувство легкого отвращения.

Как не опозориться: топ-3 мужские вещи, которые отпугивают женщин

zefirka.net

Как не опозориться: топ-3 мужские вещи, которые отпугивают женщин

zefirka.net

То же касается слишком обтягивающих джинс, очень напоминающих женские лосины.

Как не опозориться: топ-3 мужские вещи, которые отпугивают женщин

Pinterest

Напомним, ранее OBOZREVATEL назвал топ-3 женские вещи, которые отпугивают мужчин: что в женщинах способно сильнее всего напугать сильный пол.

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Автор
Алина Мельник
Место
Украина
Теги
Психология мужчина женщины Стиль Мода
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