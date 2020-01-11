Как не опозориться: топ-3 мужские вещи, которые отпугивают женщин

Очень часто не только женщины, но и мужчины совершают ошибки, которые отталкивают противоположный пол.

Так, иногда парень одет так, словно он скупался в женском магазине. OBOZREVATEL предлагает узнать о главных трех ошибках в одежде мужчин, чтобы избежать недоразумений и остаться привлекательным в глазах девушек.

1. Огромный шарф

Огромный, мягкий и теплый шарф, бесспорно, очень удобен, но совершенно не подходит для мужчины. Нет, он не уродует парней, но мужества уж точно не добавляет. В глазах девушки укутанный в теплый шарф парень выглядит не слишком привлекательно.

фото: iPhones.ru

wlooks.ru

2. Мужское декольте

Когда женщина надевает декольте, это выглядит сексуально. Но если то же самое сделает мужчина, вряд ли это будет выглядеть привлекательно. Вырез на волосатой мужской груди выглядит нелепо и только отпугивает девушек.

for-male.ru

anews.com

3. Коротенькие шорты и джинсы в облипку

И еще одна ужасная ошибка в мужской моде – чересчур короткие шорты и слишком обтягивающие брюки. Хотя модные дизайнеры убеждают, что парни тоже могут обнажать свои ноги чуть ли не до ягодиц, лучше не прислушиваться к этому совету. Супер-короткие шорты, которые были в моде в 70-х, на мужчине выглядят не только смешно, но и вызывают у девушек чувство легкого отвращения.

zefirka.net

zefirka.net

То же касается слишком обтягивающих джинс, очень напоминающих женские лосины.

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Напомним, ранее OBOZREVATEL назвал топ-3 женские вещи, которые отпугивают мужчин: что в женщинах способно сильнее всего напугать сильный пол.

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