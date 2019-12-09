Как быть стильной зимой: вещи, которые необходимо купить

Школьная форма стала настоящим трендом в 2019-2020 году, который в мировой индустрии моды получил название preppy.

Жилеты, клетчатые юбки и вязаные кардиганы давно вышли за пределы школ и университетов и в этом сезоне стали особенно актуальны, пишет "Wday".

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Гардероб с элементами preppy можно подобрать на любой сезон. У многих он ассоциируется с пиджаками, джемперами и кардиганами и это действительно знаковые элементы стиля.

Типичными составляющими стиля являются:

Цвета: глубокий синий, красный, ярко-желтый, песочный, серый, белый, хаки, бежевый.

Принты: клетка, ромб, полоска и совмещение этих принтов.

Ткани: твид, хлопок, шерсть, кашемир, вискоза, мохер.

Гардероб: юбка-карандаш, юбка-плиссе, юбка и платье А-силуэта; клубный пиджак, вязаный жилет, джемпер, пуловер, блейзер, свитшот, кардиган; тренч, пальто; блузка рубашечного кроя, оксфордская рубашка, рубашка-поло, футболка-поло; брюки классического кроя, брюки-бананы, скинни, шорты из плотного материала.

Обувь: мокасины, лоферы, балетки, оксфорды, дерби, броги, топ-сайдеры, туфли на невысоком каблуке.

Сумки: сэтчел, рюкзак, почтальонка, пошет, тоут, уикендер, клатч, портфель.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных антитрендах зимы 2020 года. В следующем году в моде остаются лаконичность и простота.

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