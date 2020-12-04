Gucci пожертвует $500 тысяч на вакцину от коронавируса

Итальянский бренд Gucci выделит не менее $500 тысяч на поставку и распространение вакцины от коронавируса среди уязвимых людей по всему миру.

Об этом сообщает издание Reuters. По словам инсайдеров, средства будут выделены Детскому фонду ООН (UNICEF), который поддерживает инициативу ВОЗ по массовому вакцинированию COVAX и группу GAVI.

"Глобальный равноправный доступ к вакцине, с помощью которого могут быть защищены медицинские работники и те, кто подвергается наибольшему риску, – это единственный способ смягчить воздействие пандемии на здоровье населения и экономику, и именно для этого предназначена COVAX", – объясняет Gucci.

Бренд также обратился к поклонникам с предложением сделать пожертвование через платформу проекта #GucciCommunity, объединяющего художников, музыкантов, блогеров и других креативных людей ради общих целей. Компания по сбору средств продлится до 26 декабря.

Напомним, в марте Gucci сделал благотворительный взнос в размере €2 млн. в Департамент защиты граждан Италии, а также в Международный фонд по борьбе с коронавирусом. Средства поровну распределили между двумя организациями.

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