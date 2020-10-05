Главный тренд с 90-х снова вернулся в моду. Фото

Французский лейбл Balmain вернул в моду тренд с 90-х – одежду в неоновых цветах.

Так, дом высокой моды недавно представил весенне-летнюю коллекцию 2021, во время которой модели продемонстрировали образы из вещей кислотных цветов, пишет Daily Mail (фото смотрите ниже).

Издание отмечает, что когда неон впервые решил вернуться в моду несколько лет назад, то его быстро отвергли. Но коллекция Balmain доказала, что привлекательные оттенки никуда не денутся.

Так, на Парижской неделе моды одна из моделей продемонстрировала на себе образ, полностью состоящий из вещей неонового цвета. На ней штаны-клеш, майка и пиджак с объемными плечами.

Другая девушка продефилировала в футболке с длинным рукавом и розовой асимметричной мини-юбкой. Кроме того, несколько манекенщиц также прошлись по подиуму в костюмах неоновых цветов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сочетание классического костюма и "папиных" сандалий с застежками на липучках признали новым трендом в 2020 году.