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26 января • обновлено в 13:19
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Это не модно! Названы главные антитренды 2020 года

1.5т
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Некоторые тренды возвращаются и интерпретируются из сезона в сезон, а некоторые забывают через месяц. Чтобы быть готовой к новому модному году, необходимо детально изучить антитренды.

О тенденциях, которые следует забыть пишет Cosmopolitan.

Это не модно! Названы главные антитренды 2020 года

pexels.com

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Велошорты

Этот элемент гардероба в один момент стал безумно популярным среди модниц. Но его время вышло и маловероятно, что в ближайшее время велосипедки вернутся на модный пьедестал.

Это не модно! Названы главные антитренды 2020 года

vogue.ua

Скинни

Джинсы скинни настолько давно вышли из моды, что сложно вспомнить, когда они были популярны. Выбрасывайте их, это уже давно не тренд, несмотря на то, что все до сих пор их носят.

Это не модно! Названы главные антитренды 2020 года

pexels.com

Искусственные шубы

Тенденция была на пике популярности в течение прошлой зимой. Однако в этом году следует заменить их пуховиками.

Это не модно! Названы главные антитренды 2020 года

pexels.com

Джинсы всех цветов

Джинсы выглядят красиво только в традиционных синих цветах. Максимум - белый и черный.

Это не модно! Названы главные антитренды 2020 года

pexels.com

Обручи для волос

Тренд, возможно, и вернется в моду, однако не этой зимой. Замените обручи шелковыми платками.

Это не модно! Названы главные антитренды 2020 года

Шафа

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Автор
Мария Дидык
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