Это не модно! Названы главные антитренды 2020 года

Некоторые тренды возвращаются и интерпретируются из сезона в сезон, а некоторые забывают через месяц. Чтобы быть готовой к новому модному году, необходимо детально изучить антитренды.

О тенденциях, которые следует забыть пишет Cosmopolitan.

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Велошорты

Этот элемент гардероба в один момент стал безумно популярным среди модниц. Но его время вышло и маловероятно, что в ближайшее время велосипедки вернутся на модный пьедестал.

vogue.ua

Скинни

Джинсы скинни настолько давно вышли из моды, что сложно вспомнить, когда они были популярны. Выбрасывайте их, это уже давно не тренд, несмотря на то, что все до сих пор их носят.

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Искусственные шубы

Тенденция была на пике популярности в течение прошлой зимой. Однако в этом году следует заменить их пуховиками.

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Джинсы всех цветов

Джинсы выглядят красиво только в традиционных синих цветах. Максимум - белый и черный.

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Обручи для волос

Тренд, возможно, и вернется в моду, однако не этой зимой. Замените обручи шелковыми платками.

Шафа

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