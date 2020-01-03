Будет стильно! Топ-4 модных головных уборов на зиму

Чтобы новогодние морозные вечера на улице чувствовать себя приятнее, чем в кровати под одеялом следует обязательно выбрать себе теплый и правильный головной убор.

Так, среди трендовых вариантов в 2020 году будут шапки-ушанки, береты и пушистые панамы, пишет Cosmopolitan.

Шапка

Выбирайте модели потеплее: из акрила, ангоры или кашемира. А для разнообразия пусть в гардеробе будет не просто одна шапка, но и разные фасоны под разные образы. Например, удлиненные шапки и шапки-бини или шапки крупной вязки.

Шапка-ушанка

Шапка ушанка не просто теплый и уютный головной убор, а один из самых модных аксессуаров нового сезона. Выбирайте шапку ушанку, которая подойдет как к пуховику, так и к шубе в сочетании с уггами.

Меховая панамка

Сочетайте меховые панамки с теплым бомбером, шерстяным или кашемировым пальто и дубленкой.

Берет

Берет не самый очевидный головной убор для зимних прогулок, но, он нисколько не уступает шапкам.

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