Главная Новости
3 января • обновлено в 12:21
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Будет стильно! Топ-4 модных головных уборов на зиму

1.4т
Читать материал на украинском

Чтобы новогодние морозные вечера на улице чувствовать себя приятнее, чем в кровати под одеялом следует обязательно выбрать себе теплый и правильный головной убор.

Так, среди трендовых вариантов в 2020 году будут шапки-ушанки, береты и пушистые панамы, пишет Cosmopolitan.

Будет стильно! Топ-4 модных головных уборов на зиму
Новости
Названа самая модная вещь зимы 2020 года. Фото

Шапка

Выбирайте модели потеплее: из акрила, ангоры или кашемира. А для разнообразия пусть в гардеробе будет не просто одна шапка, но и разные фасоны под разные образы. Например, удлиненные шапки и шапки-бини или шапки крупной вязки.

Будет стильно! Топ-4 модных головных уборов на зиму

Шапка-ушанка

Шапка ушанка не просто теплый и уютный головной убор, а один из самых модных аксессуаров нового сезона. Выбирайте шапку ушанку, которая подойдет как к пуховику, так и к шубе в сочетании с уггами.

Будет стильно! Топ-4 модных головных уборов на зиму

Меховая панамка

Сочетайте меховые панамки с теплым бомбером, шерстяным или кашемировым пальто и дубленкой.

Будет стильно! Топ-4 модных головных уборов на зиму

Берет

Берет не самый очевидный головной убор для зимних прогулок, но, он нисколько не уступает шапкам.

Будет стильно! Топ-4 модных головных уборов на зиму

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку антитрендовых вещей на зиму 2020 года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
3
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги