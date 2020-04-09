Это никогда нельзя говорит мужчине: названы худшие фразы

Эксперты назвали худшие фразы, которые никогда не нужно говорить мужчинам, ведь они способны разрушить даже гармоничные отношения.

Об этом пишет издание Рамблер.

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"Ты все время пропадаешь на работе, а на меня нет времени!"

Девушки хотят, чтобы мужчина делал им дорогие подарки и тратил на них деньги, но при этом все время находился рядом. Мудрая женщина должна понимать, что мужчина для того, чтобы поддерживать достойный уровень жизни, может быть погружен в рабочие процессы на протяжении всего дня. Уважайте чужое время и не отвлекайте своего возлюбленного сообщениями во время работы.

"Если ты сейчас уйдешь к друзьям, следом уйду я, но насовсем!"

Женщины часто против встреч мужчины с друзьями из-за того, что им кажется, что в компании появятся незамужние подруги, с которыми непременно изменит их возлюбленный. Однако стоит помнить, что ваш партнер — взрослый адекватный человек, а не ребенок, которого можно убедить в чем-то.

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"Или ты меняешься, или я найду себе мужчину получше!"

Шантажом вы не вызовете у мужчины желание меняться, а лишь настроите его против себя. С помощью разговоров вы можете предложить избраннику изменить бытовые привычки, однако полностью изменить человека вы точно не сможете.

"А вот мой бывший был активнее в постели…"

Сравнивая своего партнера с бывшим, вы только провоцируете у него комплексы. Кроме того, он может решить, что вы до сих пор не забыли прошлые отношения. Лучше скажите: "Знаешь, мне бы было приятно, если ты согласишься попробовать что-то новое, например, …"

"В твоей жизни я не на первом месте — мне это не нравится"

Эксперты отмечают, что, если мужчина уверяет вас, что вы смысл его жизни, значит он ничего значимого в ней еще не добился. Цените уверенных в себе мужчин, а не тех, кто будет петь вам серенады под окном и ничего кроме этого.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперты выделили пять признаков, по которым можно понять, что человек является скрытым нарциссом.

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