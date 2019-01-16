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/Дайджест

Фото-рекордсмен куриного яйца в Instagram: раскрыт секрет

1.1тЧитать материал на украинском

Фотография яйца, которая стала самой популярной в Instagram после публикации аккаунтом @world_record_egg, оказалась промо интернет-магазина.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook основатель "Мама SOS", руководитель родительского сегмента в Edipresse Ukraine Юлия Горошко.

"Пост с яйцом оказался промо интернет-магазина. В аккаунте world_record_egg появилась ссылка на сайт создателя акции. Пост с призывом ставить лайки под фото куриного яйца появился 4 января в Instagram и на сегодняшний день собрал уже более 44 млн лайков", – отметила она.

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По словам Горошко, в аккаунте появилась ссылка на страницу заказа футболок с надписью "Я лайкнул яйцо".

"Футболки можно приобрести за 15 фунтов стерлингов, а акция заканчивается 16 января. Сайт принадлежит британскому интернет-магазину дизайнерских вещей Everpress", – пояснила она.

Фото-рекордсмен куриного яйца в Instagram: раскрыт секрет
Фото-рекордсмен куриного яйца в Instagram: раскрыт секрет
Фото-рекордсмен куриного яйца в Instagram: раскрыт секрет
Фото-рекордсмен куриного яйца в Instagram: раскрыт секрет
Фото-рекордсмен куриного яйца в Instagram: раскрыт секрет
Фото-рекордсмен куриного яйца в Instagram: раскрыт секрет
Фото-рекордсмен куриного яйца в Instagram: раскрыт секрет
Фото-рекордсмен куриного яйца в Instagram: раскрыт секрет

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотографию яйца объясняли тем, что аккаунт создали, чтобы побить рекорд снимка ребенка модели Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта.

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