Весенний авитоминоз: какие продукты выбирать

Консультант по здоровому образу жизни, блогер Ольга Фомина рассказала, как укрепить свой организм при весеннем авитаминозе.

Советами она поделилась с OBOZREVATEL. Так, в первую очередь эксперт порекомендовала кушать листья салата, укроп, петрушку, кинзу, черемшу и зеленый лук. Ведь они богаты так необходимыми иммунитету витаминами С, А, В2, РР и разными аминокислотами. Также Фомина посоветовала обратить внимание на корень сельдерея.

"Содержащиеся в сельдерее калий, фосфор и медь укрепляют костную и мышечную ткани, нормализуют обменные процессы, являются профилактикой анемии, которая проявляется в виде хронической усталости и подавленном настроении после зимы", — рассказала Ольга.

Фото: ua.today

Что касается фруктов, то эксперт отметила, что нужно употреблять много цитрусовых. Ведь апельсины, мандарины, грейпфруты и лимоны помимо витамина С снабжают организм фолиевой кислотой — спасателем от сезонных депрессий. Также она порекомендовала кушать бананы.

"Благодаря богатому составу они улучшают пищеварение, очищают организм от шлаков. Содержащийся в бананах триптофан стимулирует выработку серотонина, который создает ощущение эйфории, а витамин Е борется со свободными радикалами и восстанавливает поврежденные клетки", — отметила Фомина.

Фото: ua.today

Кроме того, Ольга добавила, что стоит поискать свежую тыкву, и обязательно использовать ее в своем рационе. Этот овощ сохраняет максимальное количество полезных витаминов и минералов вплоть до поздней весны.

Фото: Liza.ua

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