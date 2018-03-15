Ученые назвали самую эффективную диету

Исследователи из Университета Лестера назвали викторианскую диету самым эффективным способом похудения.

Диетологи и эксперты по оздоровлению организма пришли к заключению, что она не только помогает худеть, но и максимально быстро насыщает организм необходимыми витаминами, передает Dni.ru.

Оказалось, что изначально появившийся в качестве "диеты для бедных" курс питания, включавший картофель, овсяную кашу, молочные продукты и сельдь, до сих пор остается одним из самых полезных. По своей эффективности он может соперничать со средиземноморской диетой.

Обе не содержат рафинированных углеводов и сахаров, которые при регулярном употреблении могут способствовать повышению уровня холестерина и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также допускают употребление натурального мяса. Однако именно "крестьянская" диета позволяет получать наибольшее количество питательных веществ из натуральных фермерских продуктов.

В число наиболее полезных вошли лук, картофель, морковь, капуста, свекла, а также яблоки, вишня и клубника.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ученые рассказали, какая специя нейтрализует здоровые диеты.