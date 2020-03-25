Провоцируют тревогу и стресс: диетолог назвала опасные в период карантина продукты

В период карантина, введенного в Украине в связи с коронавирусом, люди находятся в состоянии нервного напряжения. И домашняя изоляция все только ухудшает.

Однако, как отмечает украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко, в вашем рационе наверняка есть и продукты, которые усиливают чувство тревожности и беспокойства. Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram.

Фото: ont.by

"Все продукты влияют на наши гормоны, а они в свою очередь – на наше настроение, состояние, самочувствие и энергию. Они могут влиять как положительно на гормональный фон, так его и будоражить. Поэтому ваш рацион должен быть без продуктов-раздражителей", – написала Усенко.

По словам эксперта, ваш рацион должен состоять без сахара, белой муки, алкоголя, меда, сладких сиропов и сухофруктов. Но в то же время он должен быть максимально разнообразный.

"Однако запомните: рацион должен быть максимально разнообразный и разноцветный. Каждые из 3-х тарелок должны быть с разным белком, разными углеводами, разными жирами и разной клетчаткой... И уже тогда это будет в разы лучше для самочувствия и спокойствия", – подытожила Усенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, как правильно заедать стресс.

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