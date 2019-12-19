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19 декабря • обновлено в 11:39
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Правильное питание: 6 основных пищевых трендов 2020 года

1.1т
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Известный диетолог Кристен Бек составила свой прогноз в отношении модных диетических веяний, которые станут невероятно актуальными в 2020 году.

Так, по словам эксперта, популярными в наступающем году будут растительные и цельнозерновые продукты. Как результат, наиболее востребованными будут растительные диеты и вегетарианские системы питания. Об этом сообщает Daily Mail.

Правильное питание: 6 основных пищевых трендов 2020 года

Фото: fiteria.ru

В качестве других трендов диетолог выделила — отказ от алкоголя. Как отмечает Кристен, люди уже сейчас все чаще ищут безалкогольную альтернативу своим любимым крепким напиткам, в том числе и на вечеринках, и в барах.

Правильное питание: 6 основных пищевых трендов 2020 года

Фото: hyser.com.ua

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Кроме того, стоит ждать очередного витка любви к различным видам ореховых масел, от миндальных и арахисовых до масла из семян арбуза или тыквы. Так как эти продукты придают вегетарианским блюдам и меню кетодиеты совершенно новый вкус.

Правильное питание: 6 основных пищевых трендов 2020 года

Также, по словам Кристен, продолжит набирать обороты и отказ от сахара. Такие продукты, как гранатовая патока и нектар из сладкого картофеля, которые можно использовать и в выпечке, и в напитках, станут здоровой альтернативой белому или тростниковому сахару.

Правильное питание: 6 основных пищевых трендов 2020 года

Фото: cosmo.ru

Безумно популярным в 2020 по-прежнему будет и такой продукт, как киноа. Однако ему в компанию добавятся и другие злаки богатые клетчаткой. Например: просо, полба, гречка. Хлеб все больше будут покупать изготовленный из цельнозерновой муки.

Правильное питание: 6 основных пищевых трендов 2020 года

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи из Испании составили список чрезвычайно вредных продуктов, которые не стоит есть даже в маленьких количествах.

Эксперты также рассказали, в какое время стоит отказываться от приема пищи, чтобы эффективно похудеть.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
диета
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