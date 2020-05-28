Похудела на 45 кг: названа диета, которая помогла сбросить вес Адель

Знаменитой британской певице Адель за короткий промежуток времени удалось похудеть на 45 килограмм. В этом ей помогли регулярные занятий спортом и сиртуиновая диета.

О том, что такое сиртуиновая диета пишет издание Cosmopolitan.

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Авторы сиртфуд-диеты — нутриционисты Эйдан Гоггинс и Глен Маттен. Такая система питания — это не просто диета, а скорее антиэйджинговая экспресс-программа, которая способствует детоксикации организма.

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Изначально сиртфуд был особым режимом питания для спортсменов, преимущественно для футболистов, регбистов и участников морских регат. Система питания включает в свой рацион продукты, богатые ресвератролом — одним из самых сильных антиоксидантов.

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Диета делится на две фазы. Первые три дня первой фазы необходимо употреблять по три стакана зеленого сока и один сиртфуд в сутки. Общая калорийность продуктов — не выше 1000 ккал в день.

На протяжении четвертого-седьмого дней первой фазы нужно пить по две порции зеленого сока и дважды в сутки употреблять пищу, состоящую из сиртфудов. Общая калорийность продуктов в этот период — не более 1500 ккал в день.

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Во время второй фазы в день нужно выпивать одну порцию зеленого сока и трижды кушать продукты, максимально содержащие сиртфуды. Из рациона исключаются любые полуфабрикаты и сокращается количество красного мяса (до 500 грамм в неделю). Можно есть цельнозерновые хлеб и булочки, а также два-три раза в неделю пить красное вино.

Также запрещено принимать пищу после семи вечера.

Адель instagram/adele

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Адель попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц, с тех пор она остается одним из наиболее востребованных музыкантов мира. А в 2019 году появились слухи, что Адель намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.

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