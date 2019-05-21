Названо топ-5 полезных продуктов, от которых можно поправиться

Украинский диетолог-консультант Яна Кравченко назвала топ-5 полезных продуктов, которые могут привести к набору веса.

Также эксперт рассказала, в каких количествах их лучше употреблять, чтобы не поправляться, сообщает ТСН.

Овсяная каша

По словам диетолога, овсянка в виде хлопьев, которая просто запаривается кипятком — это пустые углеводы, которые не дают длительного насыщения, провоцируют скачок сахара в крови, после которого наступает чувство бешеного голода. Это означает, что человеку через совсем короткое время снова захочется есть, не говоря о том, что скачки сахара программируют организм на ожирение.

Фото: eda-land.ru

Поэтому Кравченко порекомендовала выбирать овсянку как можно тверже и допустимая норма ее употребления должна составлять примерно 250 граммов в день.

Ягоды-фрукты

Употребляя много ягод и фруктов, особенно сладких, можно быстро набрать лишний вес, так как они содержат большое количество сахара. Поэтому диетолог порекомендовала есть 1-2 несладких яблока, зеленые бананы или до 300 граммов ягод в первой половине дня.

Фото: ubr.ua

Также Кравченко посоветовала исключить из своего рациона сладкий арбуз, виноград и хурму. Во всяком случае до тех пор, пока вы не выйдете на желаемый вес.

Овощи

По словам диетолога, все овощи, кроме картофеля, низкокалорийные, быстро насыщают желудок, а также обогащают рацион клетчаткой, что очень способствует похудению. Но такие овощи, как свекла, кукуруза, морковь, зеленый горошек — это так называемые простые углеводы, которые стимулируют повышение уровня сахара в крови, тем самым затрудняя процесс похудения.

Фото: spbcity.info

Поэтому эксперт отметила, что норма потребления данных продуктов должна быть не более 100 граммов за один прием, и есть их нужно в первой половине дня.

Орехи

Что касается орехов, Кравченко подчеркнула, что они достаточно жирные. К примеру, на 100 граммов грецких орехов в среднем приходится 65,2 граммов жира. А если учесть, что суточная норма жиров для человека составляет 80-100 граммов, из них 40% должны быть растительными, то все, что вы можете себе позволить — это несколько штук орехов во время перекуса в чистом виде.

Фото: Pro-Consulting

Также диетолог отметила, что орехи можно добавить в салат или посыпать ими бутерброды с сыром фета, например.

Кисломолочные напитки

По словам эксперта, кефир, йогурт, простокваша, ряженка и другие напитки считаются здоровыми продуктами, однако при всей полезности кисломолочки не стоит забывать, что подобные напитки имеют определенную жирность и содержат сахар в виде фруктовых наполнителей.

Фото: coraltime.club

Поэтому, норма употребления кефира или йогурта в день — не более 250-300 граммов. Также диетолог порекомендовала выпивать их на ночь, за час до сна — это улучшит сон, а на утро облегчит опорожнение кишечника.

Недавно OBOZREVATEL сделал подборку из топ-3 диет, которые помогут эффективно сбросить лишний вес и не навредить здоровью.

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