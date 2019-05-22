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/Диета и фитнес

Как правильно питаться: названы 5 главных правил

1.1тЧитать материал на украинском

Диетологи заявляют, что здоровое питание — это не только правильный выбор продуктов, но и нормальные отношения с едой. Люди часто забывают об этом и в результате сталкиваются с негативными последствиями.

Диетологи рассказывают, как стоит относиться к еде, пишет Cosmopolitan.

Как правильно питаться: названы 5 главных правил

pexels.com

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1. Узнай, почему ты ешь

Спроси себя, ты действительно испытываешь голод или ешь ради комфорта, избавления от стресса и одиночества? Или, может, хочешь кого-то этим порадовать? Если окажется, что дело не в голоде, тебе будет о чем подумать.

Как правильно питаться: названы 5 главных правил

pexels.com

2. Надейся на лучшее

Ты сможешь преодолеть все неудачи и не заедать их. А если сделала выбор в пользу нездорового питания, не ругай себя, в этом нет смысла.

Как правильно питаться: названы 5 главных правил

pexels.com

3. Не все правила одинаково полезны

Наверняка в детстве тебя просили доедать все до последней крошки и вступить в "общество чистых тарелок". Теперь можешь из него выйти!

Как правильно питаться: названы 5 главных правил

pexels.com

4. У тебя свои личные потребности

Не нужно устанавливать себе сотню правил, которым тяжело следовать. Старайся замечать голод и моменты насыщения. Не сравнивай себя с моделями из телевизора: анорексия никого не красит.

Как правильно питаться: названы 5 главных правил

pexels.com

5. Ставь достигаемые цели

Многие цели, связанные с потерей веса, оказываются нездоровыми или невозможными. Не считай сладкое врагом, пусть это будет соблазн, который можно иногда себе позволить,чтобы не сорваться. Помни, что есть ради ощущения радости бессмысленно: лучше завари себе чаю или сходи прогуляйся.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный диетолог Альбина Комиссарова перечислила привычки для фигуры, которые мешают похудеть

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Тема
Диеты и фитнес
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диетадиетолог
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