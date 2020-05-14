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15 мая • обновлено в 12:01
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Как похудеть: названы причины, почему не падает вес

17.9т
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Залог стройной фигуры — это правильное сбалансированное питание, в котором нет места фаст-фуду, перееданию и излишнему количеству сахара.

Но порой, даже при постоянном подсчете калорий, слежения за количеством жиров, белков и углеводов, лишние килограммы никуда не уходят. О том, почему так происходит пишет "Рамблер".

Как похудеть: названы причины, почему не падает вес

pexels.com

Злоупотребление низкокалорийными продуктами

Один из самых распространенных мифов среди худеющих — нужно избегать всех жиров. Это неправда. В определенных количествах жиры необходимы человеческому организму, в особенности — женскому.

Как похудеть: названы причины, почему не падает вес

pexels.com

Тренировки на голодный желудок

Обедать, завтракать или ужинать за пять минут до тренировки — не лучшая идея. Но заниматься с чувством голода также неэффективно. Идеальный вариант — перекусить за 30-40 минут до спорта.

Как похудеть: названы причины, почему не падает вес

pexels.com

Голодание

Многие думают, что это хороший и быстрый способ похудеть, но это большое заблуждение. При излишнем дефиците калорий нарушается метаболизм.

Как похудеть: названы причины, почему не падает вес

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.

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Автор
Мария Дидык
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