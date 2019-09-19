Как похудеть до 4 кг за неделю: раскрыт легкий способ

Фенхель завоевал огромную популярность среди людей, которые стремятся избавиться от лишнего веса.
Как сообщает Di Lei, в его составе имеются жирные и эфирные масла, воск, витамины групп В, Е, С, К, бета-каротин, простые сахара. Фенхель способствует активизации обмена веществ и вызывает снижение веса, ведь его семена притупляют аппетит.
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Кроме того, отмечается, что фенхель — отличное очистительное средство. С помощью него можно улучшить и нормализовать работу пищеварительной системы и кишечника. Также его приятный, но специфический вкус может отбить желание употребленять сладости, сдобу, кофе.
Фото: pitall.ru
Как использовать фенхель для похудения
Фото: gastronom.ru
Употреблять фенхель в сыром виде, добавляя в салат;
Добавляйте несколько семян фенхеля в обычный травяной чай по вкусу;
Приготовьте фенхель на гриле.
Отметим, что поскольку этот овощ может вызвать оральную крапивницу, перед началом его приема рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали диету, которая поможет быстро похудеть, скинув 10 кг за неделю.
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