Как питаться, чтобы дольше не стареть: названа эффективная диета

Как правило, мы слишком много внимания уделяем своей фигуре и внешнему виду, а диеты подбираем исходя из этого. Средиземноморская, Волюметрическая, диета клиники Майо и еще сотни других — да, они помогают похудеть, но не делают нас здоровее.

Как сообщает Clutch, Окинавская диета направлена на другое — на здоровье, долголетие, качество жизни. Отмечается, что при соблюдении этого типа питания значительно снижается риск возникновения диабета и некоторых видов рака.

Что такое Окинавская диета?

Основной принцип Окинавской диеты — много овощей и морепродуктов, мало обработанной еды. Также у окинавцев (японцев) сильно отличается отношение к еде: они считают ее скорее лекарством, поэтому едят исключительно понемногу. Этот тип питания включает много овощей, рыбы и морепродуктов, гречневую лапшу, соевые продукты и чай с жасмином.

Фото: beauty.ua

Также Окинавская диета не рекомендует употреблять сладости, масло и мясо.

Как соблюдать Окинавскую диету

Кушать нужно не спеша, тщательно пережевывая пищу;

Не переедать;

Употреблять много овощей.

Помогает ли при похудении

Необработанная насыщенная полезными элементами пища очень благотворно влияет на наш организм. Отсутствие большого количества соли, сахара и вредных жиров в рационе действительно способно помочь человеку продлить жизнь и сбросить лишние килограммы.

Фото: clutch.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи считают, что китайская диета очень тяжелая и низкокалорийная, однако, является самой эффективной и помогает сбросить до 4 килограммов лишнего веса за неделю.

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