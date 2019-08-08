Как перестать есть сладкое: советы диетолога

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как перестать есть сладкое.

Так,подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Я уже неоднократно говорила, что ваше питание должно быть правильным на 80-90%. Этого достаточно для того, чтобы быть в отличной форме, не отказывать себе окончательно в любимых вкусняшках и психически полностью жить в комфорте. Но, есть некоторые этапы, которые вам нужно пройти", — написала Усенко.

Фото: vitaportal.ru

По словам эксперта, для начала нужно полностью наладить свой рацион и добиться нужного результата на нем. После того, как вы уже будете в отличной форме, то можете оставить эти 20-10% на то, что любите. Усенко отметила: для того, чтобы перестать есть сладкое и зависеть от него, не обязательно ставить запреты. Достаточно четко разграничить то, что действительно хотите съесть, а что просто лежало неправильно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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