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27 декабря • обновлено в 11:19
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Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

1.1т
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На канале СТБ состоялся финал девятого сезона шоу "Зважені та щасливі". Участники программы продемонстрировали результаты похудения.

Ведущей финального выпуска реалити была Анита Луценко, тренеры — Марина Боржемская и Иракли Макацария. Фото опубликовали на официальной странице телеканала в Instagram.

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после
Новости
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Победителями реалити-шоу стала команда розовых: Паша и Наташа завоевали победу, скинув на двоих 141 килограмм.

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

instagram.com/stbua

Павел Назаренко скинул 85 килограммов, а Наташа 56 кг. Кроме победы в шоу и приза — 300 тысяч гривен Павел сделал предложение руки и сердца Наташе прямо на сцене.

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

instagram.com/stbua

Остальные участники также продемонстрировали ошеломляющие результаты.

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

instagram.com/stbua

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

instagram.com/stbua

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

instagram.com/stbua

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

instagram.com/stbua

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

instagram.com/stbua

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

instagram.com/stbua

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

instagram.com/stbua

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

instagram.com/stbua

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

instagram.com/stbua

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

instagram.com/stbua

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

instagram.com/stbua

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

instagram.com/stbua

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

instagram.com/stbua

Как изменились герои 9 сезона "Зважені та щасливі": фото до и после

instagram.com/stbua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как перестать есть сладкое.

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Автор
Мария Дидык
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