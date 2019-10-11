Диета по часам: в какое время лучше всего отказаться от еды

Усвоение пищи зависит от того, в какое время она была съедена, поэтому для ускорения процесса похудения важно придерживаться почасовой диеты.

Ее суть заключается в том, что разные виды продуктов лучше принимать в определенное время, пишет "Космополитан".

С 6 до 7 утра, когда запускаются биоритмы, нужно пить теплую воду с лимоном. Она стимулирует работу кишечника и пищеварительного тракта.

С 7 до 9 утра нельзя есть тяжелые продукты, поскольку они будут плохо перевариваться. Также в это время не стоит плотно завтракать, лучше ограничиться перекусом.

С 10 до 12 уже можно хорошо покушать и не ограничивать себя в продуктах. Можно есть столько, сколько вы привыкли на обед.

В самое популярное обеденное время, с 13 до 15 часов, не рекомендуют есть обильно, потому что в эти час пища плохо усваивается. По советам диетологов, в эти два часа лучше всего вообще отказаться от еды.

С 16 до 17 часов нужно много пить воды, натуральных соков или компота.

Похудение narodna-pravda.ua

Идеальным временем для ужина считается промежуток от 20 до 20:30. В эти полчаса можно себе позволить кисломолочные продукты, овощи и рыбу.

С 21 часа и до шести утра есть не рекомендуется – организм должен отдохнуть.

Как писал OBOZREVATEL, существует специальная диета для плоского живота, которую создал американский доктор Мехмет Оз. Главным условием ее является ограничение потребления углеводов. Из-за отсутствия такой пищи организм будет брать запасы из жировых отложений, чтобы переработать их в энергию. В результате жира станет меньше.

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